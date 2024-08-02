八擴「德瑞和平文苑」公園精品宅　宜居尺度實現當代人理想生活

▲德瑞建設在八德擁大重劃區推出旗下首案「德瑞和平文苑」，雕琢細節帶來的美學品味建築，將成為換屋族的質感優選。（圖／業者提供，下同）

房產中心／綜合報導

繁華都會房價高昂讓小宅正流行，但狹小空間卻容易犧牲生活品質，「家」應該是一座舒適宜居、能夠提供溫暖力量的堡壘，桃園在地新銳品牌德瑞建設秉持著「讓生活空間更美好」的理念初衷，強調建築要回歸本質，特別選址八德擴大重劃區打造首作建案「德瑞和平文苑」，重劃區街廓嶄新又鄰近公園，綠意環境療癒身心，再加上合宜的室內空間尺度結合美學品味堅持，營造出高品質居家情境，吸引許多嚮往精緻生活的購屋及換屋族目光。

▲德瑞和平文苑外觀（圖為3D外觀合成）。

城市中難得一見、面積廣達3,800坪的豐德公園，就在距離「德瑞和平文苑」基地位置僅約50公尺處，是居民散步、遛毛孩、親子玩樂的好去處，隨時隨地能親近自然綠地，讓平時忙碌疲憊的生活得到撫慰。不只是周邊環境宜居，「德瑞和平文苑」更是在德瑞建設董事長王麒瑋親力親擘畫之下，運用多年於知名建設培養經驗，從規劃到實踐都打破既有框架限制，成就美學創新地標。

▲德瑞建設董事長王麒瑋堅持以家為初衷，追求建築理性和美學間的和諧。

372坪基地上矗立地上13層、地下3層的大面寬建築，以簡約輪廓、沉穩色調融合局部石材，展現俐落氣勢；公設呼應公園宅愜意氛圍，打造寬闊大廳、水景綠地、休閒步道等動靜皆宜且全齡自在活動場域，全區稀有限定齊質3+1房，戶戶稀有三面採光，引陽光綠意入室，營造寬闊靜心之所。

▲「德瑞和平文苑」地下室採第二門廳設計，隔絕外在喧囂，讓回家路上能以沉澱轉換心情。

未來桃園捷運綠線G01到G03站、新增設的北二高八德交流道，以及大型醫院開設的八德院區，交通與醫療資源將提升八德擴大重劃區價值；此外，八擴房價相較於二高沿線如三峽等周邊地區亦更具競爭力。看準八擴前景，德瑞建設投注心力創建首座作品「德瑞和平文苑」質感精品宅，為想追求理想住所的人提供了精緻、高水準的選擇。