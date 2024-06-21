七期白派豪宅爭議未落幕　高樓層含裝交屋「市價打6~7折」

▲因「台北天空塔The Sky Taipei」涉嫌掏空10億元案被受牽連的台中七期豪宅「新朗日匯」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中七期白派豪宅、由香港商新朗興業持有的「新朗日匯」才被爆出30多戶出售豪宅恐無法交屋命運，豈料，最新實登揭露，該豪宅38層130坪物件已完成交易並且過戶完成，惟總價6600萬元、單價50.5萬元並且含裝潢，與該物件等同市場價打6~7折左右。

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「新朗日匯」因台北新地標的「台北天空塔The Sky Taipei」涉嫌掏空10億元案，而成為案外案，更牽扯出太平洋建設創辦人家族章啟正老婆張蘇明也用法人名義購入，卻因無法交屋，一狀告上法院，要求新朗興業台灣分公司應返還已給付之簽約款共計1271萬元。

▲最新實登揭露「新朗日匯」高樓層38樓以單價50.5萬元成交。（圖／記者陳筱惠攝）

不過是否事情迎來轉機，最新實登揭露，「新朗日匯」高樓層38樓130坪物件，3月7日以總價6600萬元交易，並在備註欄中標示含裝潢費用，拆算單價來到50.5萬元，買家則是同住在七期別墅的蔡姓富豪。

七期資深房仲廖香婷針對房價部分指出：「從過往交易可見，該豪宅頂樓戶6字頭，中高樓層過往也都有5字樓價碼，最新交易的38樓戶，新買家只買在單坪50萬元，且附帶裝潢，根據目前行情，大約打6~7折，而現在的七期已經無法找到條件相同優惠的豪宅。」

▲「新朗日匯」目前僅出現1筆實登，至於尚無法交屋的屋主最後會如何下莊，目前還不得而知。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，「新朗日匯」目前僅出現1筆實登，過去被指可能引發連鎖效應交不了屋，換句話說，新交易的買方也在當下承擔了相當風險，至於尚無法交屋的屋主最後會如何下莊，目前還不得而知。

對此，《住展》雜誌發言人陳炳辰針對成交價6600萬元，再根據地籍資料顯示，銀行記載擔保債權總金額7045萬元來說，並非常態。陳炳辰認為：「擔保債權總金額雖不代表銀行實際放款金額，更可能因為申貸人不同的狀況而與交易價碼有很大落差，不過實際情況『擔保債權總金額，不大可能超越交易金額』，此狀況應有其他的物件共同貸款。」

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