ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

七期白派豪宅爭議未落幕　高樓層含裝交屋「市價打6~7折」

▲▼市政路,七期,新朗日匯。（圖／記者陳筱惠攝）

▲因「台北天空塔The Sky Taipei」涉嫌掏空10億元案被受牽連的台中七期豪宅「新朗日匯」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中七期白派豪宅、由香港商新朗興業持有的「新朗日匯」才被爆出30多戶出售豪宅恐無法交屋命運，豈料，最新實登揭露，該豪宅38層130坪物件已完成交易並且過戶完成，惟總價6600萬元、單價50.5萬元並且含裝潢，與該物件等同市場價打6~7折左右。

《地產詹哥老實說》EP210／房貸聰明理財　內行傳授：寬限期無上限、科目四成數不受限

「新朗日匯」因台北新地標的「台北天空塔The Sky Taipei」涉嫌掏空10億元案，而成為案外案，更牽扯出太平洋建設創辦人家族章啟正老婆張蘇明也用法人名義購入，卻因無法交屋，一狀告上法院，要求新朗興業台灣分公司應返還已給付之簽約款共計1271萬元。

▲▼ 新朗日匯 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲最新實登揭露「新朗日匯」高樓層38樓以單價50.5萬元成交。（圖／記者陳筱惠攝）

不過是否事情迎來轉機，最新實登揭露，「新朗日匯」高樓層38樓130坪物件，3月7日以總價6600萬元交易，並在備註欄中標示含裝潢費用，拆算單價來到50.5萬元，買家則是同住在七期別墅的蔡姓富豪。

七期資深房仲廖香婷針對房價部分指出：「從過往交易可見，該豪宅頂樓戶6字頭，中高樓層過往也都有5字樓價碼，最新交易的38樓戶，新買家只買在單坪50萬元，且附帶裝潢，根據目前行情，大約打6~7折，而現在的七期已經無法找到條件相同優惠的豪宅。」

▲▼ 新朗日匯 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「新朗日匯」目前僅出現1筆實登，至於尚無法交屋的屋主最後會如何下莊，目前還不得而知。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，「新朗日匯」目前僅出現1筆實登，過去被指可能引發連鎖效應交不了屋，換句話說，新交易的買方也在當下承擔了相當風險，至於尚無法交屋的屋主最後會如何下莊，目前還不得而知。

對此，《住展》雜誌發言人陳炳辰針對成交價6600萬元，再根據地籍資料顯示，銀行記載擔保債權總金額7045萬元來說，並非常態。陳炳辰認為：「擔保債權總金額雖不代表銀行實際放款金額，更可能因為申貸人不同的狀況而與交易價碼有很大落差，不過實際情況『擔保債權總金額，不大可能超越交易金額』，此狀況應有其他的物件共同貸款。」

《地產詹哥老實說》EP210／房貸聰明理財　內行傳授：寬限期無上限、科目四成數不受限

關鍵字：台中七期新朗日匯豪宅白派市場行情高樓層交屋天空塔

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

《流星花園》豪墅淪鬼屋　科技大老2.7億吃下重建

偶像劇《流星花園》、洗腦歌曲《念你》都在汐止一棟豪墅取景，過去由劉家昌持有，占地2000多坪，頗為氣派，但之後建物荒廢，還被列入全台10大鬼屋。經查，創見資訊束家10年前悄以2.7億元買下，並於2019年拆除，目前正在興建新廠房。

1小時前

新北「這一區」下半年推案爆量　萬大線百億捷運聯開案正式啟動

中和近年來因有左岸重劃區開發、捷運環狀線加持，未來捷運萬大線會是第3條行經中和的捷運線，其路線連通由遠東世紀廣場所代表的科技廊帶，呈現產業升級為現代住商的全新風貌。

1小時前

預售屋賣700萬　蓋完後「暴漲2倍」！網曝低價3原因：房價漲是主因

許多人努力工作存錢的終極目標，就是為了擁有一間屬於自己的房，一名網友表示，預收屋售價700萬元，但蓋好後轉售，可以賣到1000萬元，甚至是2倍價格，好奇是什麼原因導致背後的價差。對此，信義房屋專家表示，最主要的原因是房價上漲，且買預售屋會有一定的風險。

1小時前

彰化員林「聚富力量」大噴發！「中科二林」年產值上看800億、帶動2萬5千個就業機會

過去在台灣有句耳熟能詳的諺語——「台灣錢，淹腳目」，形容1980年代飛升的經濟，讓大多數的台灣人都享受到大富大貴的癮。然而這句諺語，現在要拿來形容位居中台灣的彰化縣員林市，也是毫不為過！

1小時前

七期白派豪宅爭議未落幕　高樓層含裝交屋「市價打6~7折」

台中七期白派豪宅、由香港商新朗興業持有的「新朗日匯」才被爆出30多戶出售豪宅恐無法交屋命運，豈料，最新實登揭露，該豪宅38層130坪物件已完成交易並且過戶完成，惟總價6600萬元、單價50.5萬元並且含裝潢，與該物件等同市場價打6~7折左右。

1小時前

租屋難！　高雄上下舖床位最便宜月租1500元

租金指數飆破新高，租客想撿便宜，房東則各出奇招。網友在臉書PO文找租客，物件位於高雄，1樓提供鐵床，並分為上下舖分開出租，上舖租金1500元，下舖租金2200元，含24小時冷氣，引來不少網友回憶起當兵時代，信義房屋專家建議，租屋前應確認租賃範圍。

2小時前

「遠雄山禾」沉浸式食境派對　體驗美好共生、靜享城市桃花源

親水綠堤首排、2500坪三面臨路角地，這是遠雄建設在台南鹽行國中重劃區的第二期建案「遠雄山禾」，以「城市桃花源」為定位，強調與環境共融的理念，不僅體現於產品規劃上，也延伸至住戶認同。

4小時前

全方位交通齊通！神助攻【當代首馥】 水湳首富關鍵「經濟引擎」Ｘ「國際城市」

水湳經貿園區被譽為台中最後一塊寶地，區內產業、經濟、貿易、文化以及都市最珍貴的綠金「中央公園」齊發，國際化都市規模從初始紙上規劃至今一棟棟公共工程進行中，「水湳」將成為各式各樣產業的搖籃與推手，而水湳地區不論南北向、東西向交通，都有大型利多，包含國1接74號交流道已啟用、即將再多一條串連中台灣「經濟引擎」中科地區的重要道路，即是工程總經費概估為74億元以上的「漢翔路至東大路新闢工程」。

5小時前

14期稀有巨蛋綠園道藝墅　30年經驗打造頂奢「ANEW」新世界

台中房市明星熱區「14期重劃區」腹地403公頃，光以土地面積就堪比一個行政區，低密度、高綠覆、大型重磅建設加持下，開發商各展拳腳推出別具意義的品牌代表作，讓未來的14期身價遠不止繁華可期。

5小時前

深圳學區房暴跌！業內人士：可能還沒到底部

大陸房市跌跌不休，最新數據顯示，大陸5月新建住宅價格連續第11個月下跌。其中，深圳部分學區房跌幅則更加明顯，曾經的網紅社區「八卦嶺宿舍」，因為有「學區、都更」加持，在2021年初成交均價普遍超過14萬元（人民幣，下同）/平方公尺。但目前，八卦嶺宿舍最近一次的成交價僅約4萬元/平方公尺，較2021年初的跌幅近10萬元/平方公尺。

17小時前

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

樹林地區房價穩步上升　預售新案..

AI產業專區落腳沙崙　鄉民嗨喊..

亞昕森匯亞昕天匯林口雙地標崛起

租屋前「有什麼事要注意？」　過..

專家：新青安改得越嚴格　「對預..

2房3千萬驚呆在地　華固單元八..

警衛滑手機　遭住戶抗議被Fir..

男友「冷氣開整天」人消失！網見..

台中東區搭藍線核定　信義：「假..

退休人生正精彩！張金鶚老宅換新..

ETtoday房產雲

最新新聞more

《流星花園》豪墅淪鬼屋　科技大..

新北「這一區」下半年推案爆量！

預售屋賣700萬蓋完後「竟暴漲..

台灣最多隱形富豪的小鎮！

七期白派豪宅爭議未落幕　高樓層..

租屋難！　高雄上下舖床位最便宜..

「遠雄山禾」永續好日子食境派對

全方位交通齊通！神助攻【當代首..

14期稀有巨蛋綠園道藝墅　30..

深圳學區房暴跌！業內人士：可能..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366