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餐飲業回春帶動　店面租賃件數創新高

▲▼信義全球資產談店面。（圖／業者提供）

隨著疫情解封，商圈逐步復甦，去年店面租賃件數回升至763件，不僅回到疫情前的水準，創下歷年最高紀錄。（圖／業者提供）

記者陳意雯／台北報導

民眾外出旅遊和用餐的意願明顯提升，信義全球資產觀察，餐飲和零售業者積極進駐商圈佈局，使得店面租賃交易恢復至疫情前的水準，但店面買賣市場仍相對低迷，只有具備改建開發潛力的透天店面，較受投資人青睞。

信義全球資產公司統計租賃實價登錄，疫情前台北市每年店面租賃件數約在600至700件左右，2021年疫情爆發期間，全年租賃件數降至497件。但隨著疫情解封，商圈逐步復甦，去年店面租賃件數回升至763件，不僅回到疫情前的水準，更創下歷年最高紀錄，而今年截至第一季，累計租賃件數也已突破百件。

信義全球資產公司總經理林三智指出，據經濟部的統計數據，4月零售業營業額達到3872億元，已連續32個月維持正成長，顯見內需動能穩健成長，加上今年有多家大型百貨陸續開幕，例如大巨蛋商圈已營運的「遠東Garden City」及統一集團預計年底亮相的「Dream Plaza」，進一步帶動商圈的繁榮。

▲300坪空間充滿90年代復古風！開箱詹記西門大世界　5月訂位近全滿。（圖／記者黃士原攝）

民眾外出旅遊和用餐的意願明顯提升，餐飲和零售業者積極進駐商圈，使得店面租賃交易恢復至疫情前的水準。（圖／記者黃士原攝）

儘管店面租賃市場回升，但買賣交易仍處於低檔，甚至低於疫情期間的交易水平。 林三智分析指出，收益型買方為店面市場的主要購買力，這類投資人主要關注的是資產收益性與租金投資報酬率，「疫情期間部分店面減租，儘管目前租金水準緩慢回升，但許多屋主是在店面市場熱絡時高價買進，議價空間有限，導致整體租金投資報酬率仍偏低。」

數據顯示，疫情前每年店面買賣交易件數超過450件，但去年僅有263件，不僅未回到疫情前的交易水準，甚至低於2021年的308件。

然而，仍有一類店面產品是買方關注的焦點，林三智表示，根據近期交易數據顯示，老透天店面成為熱門交易產品，主因有二：其一，精華商圈可開發土地稀缺，買方購入全棟老透天店面，因產權單純可加速推動改建；其次則是等待開發改建期間，店面仍可出租獲取穩定現金流。

關鍵字：商圈台北店面租賃疫情透天店面信義全球資產

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