每坪0.8萬元　建商買陽明山萬坪「不能開發」土地

▲陽明山深山出現2筆萬坪土地交易，買方背景都與上市櫃建商有關。（圖／翻攝自陽明山國家公園管理處）

記者項瀚／台北報導

陽明山深山出現2筆萬坪土地交易，買方背景都與上市櫃建商有關。專家表示，陽明山國家公園計畫土地可分成5大類，近期交易的是管三、管四土地，土地恐怕較難利用，研判是大企業作為ESG相關使用。

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實價登錄顯示，陽明山深山出現2筆大型土地交易，士林區溪山段二小段98地號土地，共約1萬8578坪，今年3月以總價1億5360萬元交易，土地單價約8000元，經查謄本買方是高美投資、高輔投資，與新美齊有關。

另一筆是溪山段一小段383地號，共約2萬9399坪，2022年2月以總價2億4297萬元成交，換算土地單價約8000元，經查謄本買方是京華投資公司，研判與中工有關。

中工表示，集團持有該土地相當多年，本次交易只是內部資產調整，由自然人轉給私法人，至於土地未來規劃用途則無特別說明。

▲陽明山出現大面積土地交易。（表／住商提供）

進一步觀察，這2筆土地使用分區為陽明山國家公園計畫土地，且為管三、管四土地。據目前規定，陽明山國家公園計劃土地使用分區大抵分為5類，其中僅管一、管二土地可供興建住宅或公共設施。

管三土地僅允許聚落進行環境改造，管四土地則需保持自然環境，管五土地則需以永續環保為前提，由居民自提社區改造細部計畫。整體而言，僅管一、管二土地較具開發效益，其餘土地恐怕較難利用。

土地開發商表示，不具有直接開發效益的大面積土地，常見的是公共設施保留地，其中包括道路用地、公園、綠地、廣場、兒童遊樂場用地，而這些土地部分可作為建商容移使用或由政府收購，但本次交易的陽明山土地則無法進容移。

陽明山國家公園管理處表示，本次交易管三、管四土地只能作為農業使用，依法可興建農舍，但是由產業發展局核定，將有相關現勘審核程序，不是一定可以蓋。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，此次私法人交易土地開發難易度較高，大型企業入手此類地產，除本身資產配置或是節稅需求，研判是為因應近年來ESG議題，提早入主與置產山坡土地，未來進行大規模植樹、造林，有利於淨零排放、國內碳權交易以及環境教育等議題。

住商不動產天母忠誠加盟店長翁勝吉補充，陽明山國家公園計畫土地單價多在1萬元以下，與山腳下例如天母周邊住宅區用地比較，每坪最高可相差200倍左右。

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