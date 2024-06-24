一殯拆除後先「曬地」除穢氣！　民俗專家：至少49天

▲一殯拆除後北市府將先「曬地」，後續另做停車場、公園規劃。（圖／CTWANT提供）

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設於1965年的台北市立第一殯儀館，至今已走過一甲子，如今在二殯第二期工程完成後正式走入歷史，於今（24）日正式展開拆除工程。對此，台北市長蔣萬安表示，拆除後需要一段時間「曬地」，初期規劃做停車場、公園。對此，民俗專家則指出，「曬地」一般來說至少要為期49天。

第一殯儀館於本月12日卸下景行廳銜牌，並於今日上午8時30分，怪手正式開始對景行廳建物主體進行拆除作業，預計將持續3天，隨後則會進行1個月的用地整復。

對此，台北市長蔣萬安表示，拆除後需要一段時間「曬地」，初期規劃做停車場、公園，也會持續彙整收集地方意見，對北市做出發展有利的全盤規畫。

據中時新聞網報導，民俗專家指出，為了讓土地恢復乾淨，類似建築物拆除，必須先「曬地」，曬曬太陽，讓地氣更新以除掉穢氣，一般來說，地基挖3米6、曝曬49天即可。

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