台股成提款機　操盤手套現2.2億赴美買3間房

▲留學新生即將入學、共軍擾台以及台股站上2萬點，業者表示近半年想於紐約置產的客戶諮詢量增加60%。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

台股今（24）日收盤狂瀉439點，跌破5日均線，外資賣超451.8億元，創下2024年第三大賣超金額，不過早在月初，已有私募基金經理人從台股提款，套現2.2億元至紐約置產，業者表示，近期時逢畢業季，加上共軍擾台鼓吹，高資產族再掀赴美置產熱潮。

《地產詹哥老實說》EP210／房貸聰明理財 內行傳授：寬限期無上限、科目四成數不受限

德載國際不動產（FUNWOO）執行長曾意婷指出：「適逢新生即將入學、共軍擾台以及台股站上2萬點，近半年接到想於紐約置產的客戶諮詢量增加60%，6月份單週更是創下4億元台幣成交量。」

據教育部國際及兩岸教育司資料統計，2022年赴美就讀的台灣人數共計1萬5101人，2023年上升至1萬5844人，以紐約市曼哈頓為例，1房平均月租金，上東區4000美元（約為新台幣12萬9468元）、皇后區2800美元（約為新台幣9萬0627元）、布魯克林市區3590美元（約為11萬6197元），顯示出市區租金市場的高度競爭和需求旺盛。

▲紐約曼哈頓1房平均月租金高達4000美元（約為新台幣12萬9468元）。（圖／業者提供）

曾意婷分析：「疫情解封後，紐約住房需求大增，在新案源有限下，近2年房租漲幅高達25%，目前2房平均租金約8000美金（約新台幣25.8萬元），以當地2房平層、室內坪數40坪物件，總價217萬美金（約台幣7000萬元）計算，年投報率約4～5％」

她說：「以台灣扣除公設比，比較室內面積的價格來說，其實台北市房價已與紐約相當。」值得注意的是，台股自5月來狂漲3000點，其中一名買家就是私募基金操盤手，一口氣耗資2.2億元、直接購置3間房；另外也有有考量子女教育需求的家長，還有憂心兩岸地緣政治升溫的避險買盤。

她也觀察：「由於美金貸款利率目前約7％，相對高點，因此在曼哈頓不論在地買盤還是外地置產族，有63%交易為現金買房。」

▲日幣一路探底，創下34年新低價造就一波赴日置產熱潮。（圖／記者陳筱惠攝）

事實上，今（24）日幣再探底，日圓匯價0.2061元，直接創下34年新低價，日本房地產一直是台灣人海外首選，日本資產管理公司衛富達株式會社副總松棋太朗表示：「其實當地業者也偏好把房子賣給台灣人，到海外置產的台灣人除了因匯差下手速度增加外，通常都是已經財富自由，有能力全額支付現金，就連預付款也能一次到位。」

《地產詹哥老實說》EP210／房貸聰明理財 內行傳授：寬限期無上限、科目四成數不受限