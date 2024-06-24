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台積電股價創新高　南科預售案成交單價首飆5字頭

▲▼新市 。（圖／記者張雅雲攝）

▲南科所在的善化、新市、安定3行政區，因產業進駐帶來的利多，讓預售案成交價不斷挑戰新高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電股價創新高，房市帶來的台積效應也相當驚人。南科所在的新市，近期因產業進駐帶來的利多，讓預售案成交價不斷挑戰新高，根據實登，首度出現5字頭成交價，嚇壞一票在地人。

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南科新貴年薪高，也是近年台南房市購屋主力族群，帶動區域房價不斷上揚。根據實價登錄公布，台南新市「世界南科Ａ」5月首度出現2筆5字頭成交價紀錄，一舉突破區域5字頭房價天花板。

其中1筆最高價51.2萬元成交紀錄，創該區房價新高，該戶位於頂樓，總面積42.58坪，總價1970萬元。該社區均價為41.6萬元，總戶數266戶，已登錄256筆，成交區間介於37.8~51.7萬元，首度出現的5字頭行情，連在地人都直呼「不可置信」。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲根據實登，新市首度有新案出現5字頭。（圖／翻攝自實價登錄網站）

據實登統計，新市今年交易量共有184筆，均價37.6萬元，台南市代銷公會理事長佘光宗表示，雖然是單獨個案2戶，5字頭指標意味濃厚，台積電不只股價突破天花板，南科附近房價也一直衝破天際線。

佘光宗表示，目前新市、善化預售案大多還在4字頭，從全台科學園區周邊房價來看，南科產值最高，但是與竹科、中科周邊房市相比，台南房價基期相對仍低。

目前區段除了南科新貴自住外，佘光宗說：「不少全台置產客看好區段未來發展，積極進場追高。」加上又有新青安方案對買氣推波助瀾，帶動南科周邊房價天花板明顯提高。

住商不動產台南新市南科加盟店長黃睿禹分析，近期買方在新市購屋首選為都市計畫範圍內的蛋黃區，也有部分預售華廈案位於鄉村區用地，被視為蛋白區，房價還有2字頭，也吸引不少重視價格的自住客購屋。

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關鍵字：南科台積電房價新市預售案5字頭

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