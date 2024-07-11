ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

生財有道！永和頂溪站人流＋交通加持　「頂溪大苑」店面吸金力強

▲▼永和,頂溪,頂溪大苑,店面,商辦,房價,置產,投資。（圖／業者提供）

▲商用不動產市場活絡，位於鄰近北市的永和頂溪商圈一級地段的「頂溪大苑」，店面及辦公室近期也備受關注。圖為3D情境示意圖。（圖／頂溪大苑提供，下同）

房產中心／綜合報導

近年由於鮭魚返鄉、外資進駐，使得商用不動產市場相當熱絡，加上政府房市政策「打住不打商」，許多對市場變動敏銳的人紛紛轉向投資店面、辦公室，當起包租公和包租婆。根據住商不動產官網搜尋引擎點擊數顯示，商用不動產成長幅度高達近3成，據統計Q1交易金額年增5成，公司法人能因購置商用不動產收穫節稅、籌募資金等好處；而商用市場需求性強、蛋黃區空置率低，租金穩定並具成長潛力，中長期還有資本利得期待等因素，則吸引個人置產型買盤關注。

那麼該如何選擇標的物？地段仍是最重要的考量條件，俗話說人潮就是錢潮，位居核心商圈且面積寬敞、建築新穎的大樓成為時下熱門的致富密碼，像是新北市第一環蛋黃區永和的頂溪站周邊便是一級地段，據不動產專業人士分析表示，因與北市精華中正區僅一橋之隔、捷運交通方便，加上人口密集帶動民生消費發展，如今區域已十分成熟、素地稀少，過去許久沒有新案出現，因此當「頂溪大苑」指標案一出後便震撼市場，成交價目前站穩9字頭、最高逼近每坪100萬元，由此可看出區域開發效益相當可期，其辦公室、店面亦持續受到注目。

▲▼永和,頂溪,頂溪大苑,店面,商辦,房價,置產,投資。（圖／業者提供）

▲「頂溪大苑」鄰近捷運頂溪站，人流進出相當頻繁。圖為實景拍攝。

「頂溪大苑」距離頂溪捷運站僅350公尺，據房產業者統計，附近方圓1公里內就有約20間銀行、21間健身房、18間網購店到店門市以及將近140家醫療診所，小吃、餐飲、手搖、文青咖啡、補教、美甲、銀樓、眼鏡行等店家更是種類應有盡有、數不勝數，還有深受民眾與觀光客喜愛的樂華夜市，生活機能豐富周邊大街小巷。

▲▼永和,頂溪,頂溪大苑,店面,商辦,房價,置產,投資。（圖／業者提供）

▲「頂溪大苑」周邊生活機能完整，還有知名樂華夜市帶來人潮。圖為實景拍攝。

頂溪站周邊絡繹不絕的人流讓店面、辦公室的需求熱絡，也改變了民眾認為店面一定要在大馬路邊或1樓的想法，金店面價值反映在店租金價位上，根據房產集團整理2023年1至11月實價登錄租賃資料，盤點出新北42個捷運站中最貴的10大捷運站，其中頂溪站位居第二，且前10名站點中有4站都在中和新蘆線上，消費實力不容小覷。

「頂溪大苑」為23層樓、SC純鋼骨結構耐震雙塔地標，且是永和少有的近千坪大基地，嶄新大器質感完美符合現今搶手的店面、辦公室條件，懂得資產配置的投資族自然看得見其價值，專案經理說明，過去民眾不敢入手店面主因在於高昂價格，但「頂溪大苑」店面與住宅價差不大，「1樓店面約30至50坪，含車位總價約4千至5千萬，並且備挑高6米的空間，估算租金投報率有近5%；辦公室則位於2、3樓約70至90坪，挑高3米5。」不論店面或辦公室皆提供適中坪數。

▲▼永和,頂溪,頂溪大苑,店面,商辦,房價,置產,投資。（圖／業者提供）

▲「頂溪大苑」整體設計精緻大器，十分符合現在人們對於辦公室及店面產品的外觀要求。圖為3D情境示意圖。

觀察台北市房市外溢效應，地處第一環的永和「頂溪大苑」鈔級店面、辦公室趁勢崛起，專案經理表示「頂溪大苑」已為永和房價定錨，「未來住家會漲、店面也會跟著漲」，有交通、人潮加持，商辦市場和零售店面商機源源不絕，通膨時代下置產投資為財富增值要趁早把握機會。

了解更多「頂溪大苑」
接待中心：新北市永和區中山路一段19號
洽詢電話：(02)2920-5777

關鍵字：永和頂溪頂溪大苑店面商辦房價置產投資

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

天母富人9千萬買北投摩斯店面　對面陶板屋喜開1.6億求售

新北投捷運站周圍，有許多日系連鎖餐廳，其中摩斯漢堡整棟近期以9000萬元交易，專家分析，買家應是看上中短期收租、長期改建的效益。另外，摩斯對面的陶板屋樓店更貴，開價1.65億元，但還沒賣掉。

25分鐘前

庫存1639戶拉警報　鳳山1區房價3字頭倒數　

鳳山是高雄人口最多的行政區，購屋需求也相當旺盛，新建案推出往往短時間內就能完銷，根據統計，目前鳳山區的成屋大樓竟然僅剩518戶、預售1121戶。專家指出，購屋需求熱絡是新大樓供不應求的主要原因，1區還有3字頭可入手。

51分鐘前

生財有道！永和頂溪站人流＋交通加持　「頂溪大苑」店面吸金力強

根據住商不動產官網搜尋引擎點擊數顯示，商用不動產成長幅度高達近3成，據統計Q1交易金額年增5成，公司法人能因購置商用不動產收穫節稅、籌募資金等好處；而商用市場需求性強、蛋黃區空置率低，租金穩定並具成長潛力，中長期還有資本利得期待等因素，則吸引個人置產型買盤關注。

2小時前

屋齡104年！　北市最老店面租金單價衝5千元創高

台北市出現「史上最老」店面租賃案，北投鬧區一處屋齡高達104年的透天，以每月7萬元出租，每坪直逼5000元創下區段新高價。在地房仲表示，該區鄰近北投市場，是在地人吃喝採買的重要商圈，人流量大，幾乎沒有空店面。

3小時前

5天找到新買主！　新潤新莊商辦29.9億賣LED導線架廠

新潤（6186）先前公告，位於新莊知識園區的29.9億元商辦大樓交易告吹，但投資人只失望5天，今日新潤再度公告以同樣金額出售。買方是一詮精密工業（2486），其主要生產LED導線架、半導體均熱片，公司本就位於知識園區，具有地緣性。

15小時前

從年輕等到老！淡海新市鎮二期有進度了　國土署：啟動區段徵收評估

淡海新市鎮二期開發進度備受各界關注，當地里長反映政府承諾淡海新市鎮開發已逾30年，但禁限建規定、徵收與否都在未定之數，二期遲未落實，居民已從年輕等到老，地方期盼開發進程能加快。內政部國土管理署10日表示，今年已啟動第二期第1區區段徵收評估及地主意願調查，待與相關部會及新北市政府確認用地規劃後，將正式進入審查階段。

16小時前

房價還沒到頂！　富旺董座：房貸利率低於2.3%「都是買點」

「房價還沒到頂！」中華民國不動產聯盟總會理事長、富旺董座林正雄認為，只要房貸利率低於2.3%，都是可進場的買點，且這半年來台股市值增加18.2兆元，在國人「有土斯有財、一定要買房」的普世價值觀下，預期將持續出現股轉房效應，帶動房市。

17小時前

5A上不了新竹第1志願「家長買千萬雙北房」搶學籍！專家曝殘酷真相

高中免試入學9日放榜，但竹苗區考生因學校數少，競爭格外激烈，有新竹家長抱怨，即使考5A也上不了第一志願竹中、竹女或竹科實中，但在雙北卻可以念到不錯的高中，就有家長提前1年，花上千萬在雙北置產，替小孩買一個入學好高中的機會，房產專家何世昌就表示，房地產與階級流動是息息相關的。

17小時前

半導體菁英湧入竹科　寶山矽晶城催生新竹下一個富人聚落

隨著新竹科學園區（竹科）持續引領全球科技產業，寶山特區因台積電二奈米廠的落腳，迅速成為全台矚目的科技重鎮。科技菁英的聚集與龐大的就業機會，推動了寶山區的房地產市場吸引高收入族群及投資者的目光，將成為新竹下一個富人聚落。

18小時前

嘉義新案單價逼近3字頭　自住客怎麼買？內行指路

近日，嘉義市房市因台積電與華泰名品城的進駐而持續升溫，西區也吸引許多投資者與購房者的關注。東森房屋嘉義諸羅山加盟店店長李柏霆表示，嘉義市西區生活機能、學區及交通都發展完善，引來本地或外地知名建商紛紛搶進，規劃與興建中的建案林立，新成屋近1年平均成交單價來到28萬元，離3字頭僅一步之遙。

18小時前

撞見浣熊被食物噎住　男衝上前猛拍背救命

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

不是七期！　台中在地預言「下一..

屋齡104年！　北市最老店面租..

台中「百萬里」暴增21個　最富..

Q1土地交易量衝史上第一！　必..

台中市政路打通任督二脈　「蘿曼..

頭城3600坪神秘「阿拉伯宮」..

房價還沒到頂！　富旺董座：房貸..

東海大學新宿舍1學期「4人房2..

鳳山路易莎開不到2年就熄燈　星..

賣不掉加價賣？　高雄母攜子尋短..

ETtoday房產雲

最新新聞more

天母富人9千萬買北投摩斯店面　..

庫存1639戶拉警報　鳳山1區..

生財有道！永和頂溪站人流＋交通..

屋齡104年！　北市最老店面租..

5天找到新買主！　新潤新莊商辦..

淡海新市鎮二期有進度了！ 國..

房價還沒到頂！　富旺董座：房貸..

5A上不了新竹第1志願「家長買..

寶山矽晶城：新竹下一個富人聚落

嘉義新案單價逼近3字頭　自住客..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366