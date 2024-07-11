生財有道！永和頂溪站人流＋交通加持　「頂溪大苑」店面吸金力強

▲商用不動產市場活絡，位於鄰近北市的永和頂溪商圈一級地段的「頂溪大苑」，店面及辦公室近期也備受關注。圖為3D情境示意圖。（圖／頂溪大苑提供，下同）

房產中心／綜合報導

近年由於鮭魚返鄉、外資進駐，使得商用不動產市場相當熱絡，加上政府房市政策「打住不打商」，許多對市場變動敏銳的人紛紛轉向投資店面、辦公室，當起包租公和包租婆。根據住商不動產官網搜尋引擎點擊數顯示，商用不動產成長幅度高達近3成，據統計Q1交易金額年增5成，公司法人能因購置商用不動產收穫節稅、籌募資金等好處；而商用市場需求性強、蛋黃區空置率低，租金穩定並具成長潛力，中長期還有資本利得期待等因素，則吸引個人置產型買盤關注。

那麼該如何選擇標的物？地段仍是最重要的考量條件，俗話說人潮就是錢潮，位居核心商圈且面積寬敞、建築新穎的大樓成為時下熱門的致富密碼，像是新北市第一環蛋黃區永和的頂溪站周邊便是一級地段，據不動產專業人士分析表示，因與北市精華中正區僅一橋之隔、捷運交通方便，加上人口密集帶動民生消費發展，如今區域已十分成熟、素地稀少，過去許久沒有新案出現，因此當「頂溪大苑」指標案一出後便震撼市場，成交價目前站穩9字頭、最高逼近每坪100萬元，由此可看出區域開發效益相當可期，其辦公室、店面亦持續受到注目。

▲「頂溪大苑」鄰近捷運頂溪站，人流進出相當頻繁。圖為實景拍攝。

「頂溪大苑」距離頂溪捷運站僅350公尺，據房產業者統計，附近方圓1公里內就有約20間銀行、21間健身房、18間網購店到店門市以及將近140家醫療診所，小吃、餐飲、手搖、文青咖啡、補教、美甲、銀樓、眼鏡行等店家更是種類應有盡有、數不勝數，還有深受民眾與觀光客喜愛的樂華夜市，生活機能豐富周邊大街小巷。

▲「頂溪大苑」周邊生活機能完整，還有知名樂華夜市帶來人潮。圖為實景拍攝。

頂溪站周邊絡繹不絕的人流讓店面、辦公室的需求熱絡，也改變了民眾認為店面一定要在大馬路邊或1樓的想法，金店面價值反映在店租金價位上，根據房產集團整理2023年1至11月實價登錄租賃資料，盤點出新北42個捷運站中最貴的10大捷運站，其中頂溪站位居第二，且前10名站點中有4站都在中和新蘆線上，消費實力不容小覷。

「頂溪大苑」為23層樓、SC純鋼骨結構耐震雙塔地標，且是永和少有的近千坪大基地，嶄新大器質感完美符合現今搶手的店面、辦公室條件，懂得資產配置的投資族自然看得見其價值，專案經理說明，過去民眾不敢入手店面主因在於高昂價格，但「頂溪大苑」店面與住宅價差不大，「1樓店面約30至50坪，含車位總價約4千至5千萬，並且備挑高6米的空間，估算租金投報率有近5%；辦公室則位於2、3樓約70至90坪，挑高3米5。」不論店面或辦公室皆提供適中坪數。

▲「頂溪大苑」整體設計精緻大器，十分符合現在人們對於辦公室及店面產品的外觀要求。圖為3D情境示意圖。

觀察台北市房市外溢效應，地處第一環的永和「頂溪大苑」鈔級店面、辦公室趁勢崛起，專案經理表示「頂溪大苑」已為永和房價定錨，「未來住家會漲、店面也會跟著漲」，有交通、人潮加持，商辦市場和零售店面商機源源不絕，通膨時代下置產投資為財富增值要趁早把握機會。

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