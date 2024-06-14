ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

商用不動產市場大幅成長　住商：官網點擊數增3成

▲▼ 台中,13期重劃區, 西川二街, 重劃區, 獵地 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲Q1全台土地交易為2022年以來首次單季破600億元大關 。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

住商不動產官網搜尋引擎點擊數顯示，商用不動產成長幅度高達近3成，土地也成長2成。市場的關注度提升，反映出今年商用不動產市場大幅成長，據統計Q1交易金額年增5成，另外土地交易也逐漸熱絡，Q1交易金額為2022年以來首次單季破600億元大關。

《地產詹哥老實說》EP208／資深包租公曝挑屋秘笈　神操作「年投報30%」

今年商用不動產市場大幅成長，交易相當熱絡，住商機構行銷傳播部首席協理林如珊指出，根據住商官網首頁搜尋引擎類別點擊數，發現商用不動產成長幅度高達29.2％，甚至連土地的搜尋點擊數量成長幅度都來到20.6%。

林如珊表示，去年7月上路的《平均地權條例》新法利空鈍化，且反倒讓出現「鎖籌碼」現象，加上新青安政策刺激剛需買氣，整體房市呈現供不應求，從買賣移轉棟數、預售屋交易量等數據可發現，房市延續去年第四季的好表現，價量齊揚。

林如珊指出，建商看好後市，今年以來購地積極，土地交易逐漸熱絡。而商用不動產部分更是出現大幅成長，由於政府長期政策長期以來「打住不打商」，加上國內科技產業暢旺，自用與投資性買盤一同帶動商用市場交易熱絡。

進一步探究，根據戴德梁行統計，第一季國內商用不動產交易金額來到212億元，與去年同期相比成長高達51.5%，主要原因與科技產業景氣復甦有關，企業需求持續擴張，積極聚焦於購置自用的廠辦大樓及廠房。

根據第一太平戴維斯統計，科技業持續作為商用不動產市場最主要的買方，第一季就貢獻超過3成交易，其中最大宗交易案為台達電以47.9億元購入內湖科學園區利豐大樓與瑞光大樓2棟大樓，以作為企業同區域擴編，可見科技業自用剛性需求強勁。

第二大主力買方則為建商，事實上從近幾季建商布局的策略中可發現，除購置整棟可立即開發的商用不動產，進而避開央行土地限期開發規範，部分建商也傾向購置帶租金收益的標的，將整體開發期程拉長。

▲▼商辦,商業大樓。（圖／記者陳韋帆攝）

▲第一季大型商用不動產交易中，有超過1成比例是個人投資人。（示意圖／ET資料照）

值得關注的是，第一季大型商用不動產交易中，有超過1成比例是個人投資人，由此看出，雖然近年投資型買方面臨利率上升、壓縮租金利差，但降息到來的日子已不遠，加上商用市場需求性強，蛋黃區空置率低，除租金穩定並具成長潛力，中長期還有資本利得期待，吸引個人置產型買盤關注。

另外，土地交易也明顯回溫，根據戴德梁行統計，第一季交易量為637億元，是2022年度以來首次單季突破600億元大關，一掃連續2年低量陰霾，顯示出市場對於選擇性信用管制、《平均地權條例》修法的影響層面已有相當程度的鈍化，購地信心明顯恢復。

根據第一太平戴維斯統計，第一季土地交易金額年增率達120％，除了顯現科技業自用型買家積極出手，目前AI題材發酵與台積電擴廠效應持續發酵，加上國內整體經濟穩定發展，估2024年科技產業的空間需求持續成長，此外由於住宅市場火熱，使得出建商購地意願回升，購地規模也明顯提升。

《地產詹哥老實說》EP208／資深包租公曝挑屋秘笈　神操作「年投報30%」

關鍵字：商用不動產土地經濟景氣回溫熱絡住商不動產林如珊

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

第二戶限貸6成「貸不到足額」無法交屋怎麼辦？網喊：一成還好

中央銀行13日召開2024年第2季理監事會議，雖然政策利率維持不變，但調升新台幣存款準備率，並祭出第六波打房。對此，就有網友好奇拋問，若之後貸不到足額而無法交屋，要怎麼辦？貼文曝光後，引發討論。

7分鐘前

婚後想搬出去住！婆家質疑「不想盡孝」　她嘆：被情勒

婚後要自己搬出去住，還是住在婆家？一名女網友發文表示，她和老公已經登記結婚且有孩子，但尷尬的是，娘家堅持要辦婚禮才算真的結完婚，老公那邊則覺得登記就算結完婚，現在公婆質疑她是因為不想盡孝才要在外租屋，讓她覺得被情緒勒索。貼文曝光後，引發討論。

32分鐘前

開冷氣前「先做2件事」更快變涼！　台電：1年省電10％

端午節過後台灣迎來了高溫濕熱的夏季。對此，台電粉專也提醒民眾，開冷氣前先做這2件事，不僅可以讓冷氣吹起來更涼，還能夠更省電喔。

1小時前

西區之最！勤美商圈巴洛克8樓建物　開128萬找租客

單月租金破百萬元的物件在台中市不算常見，近期隨著商圈發展、房市暢旺，陸續有不少百萬級別物件在市場上招租。其中創下西區之最的就是位於勤美商圈周邊整棟8層樓巴洛克建物，開價128萬元，信義房屋專家認為該物件總價高，預計還會在市場上流通一陣子。

1小時前

寶佳出手南太平　5.7億進補1364坪竹林地

位於南太平的「泓大重劃區」總面積約5.25公頃，過去是一片竹林，寶佳機構在1月以總價5.7億元買進土地面積1364坪，換算每坪單價42萬元，創下該重劃區單價新高，信義房屋專家表示，長億周邊重劃區有著南太平少有純住宅生活氛圍，基地達千坪以上才能蓋大樓。

3小時前

高雄僅存唱片行一招求生　老闆自嘲：用愛發電

都說時尚是10年一循環，近年輪到音樂工業復興，這2年黑膠唱片又開始流行。高雄連鎖唱片行雖然全部熄燈，不過還有獨立唱片行老闆在自家店面用愛發電，老闆James說：「如果單純選擇開間個性小店，只賣黑膠唱片，經濟規模應該很快做不下去。」

4小時前

中台灣營建股王挾帶233億案量　宣示未來6成推2房

台中營建股王櫻花建（2539）今召開股東會，董事長陳世英接受採訪針對昨（13）央行出手信用管制表示對房市的衝擊可用4字「短空長平」看待，面對已購戶遇到管制他提出「補足價金、退戶、換名」三種方式因應，面對未來市況，未來推案2房成主流，佔比達6成。

4小時前

Q1最熱銷預售案「單季狂賣876戶」　在地曝：傳3天就完銷

全台房市到處都是題材，買氣熱鬧滾滾。根據房仲統計，第一季全台預售屋前10大熱銷案，由高雄市三民區「孟學苑」奪冠，交易量共876戶，銷售速度是單季全台最快，第二名則是位於嘉義「AI世界城」受惠台積效應，單季狂賣689戶，成為大黑馬。

5小時前

第二戶限貸6成「算溫和」　國建董座：房價不跌致買氣續熱

央行再出手調控房市，國建董座張清櫆受訪時表示，本次算是溫和的政策，預售買氣多少受影響，但對整體市場衝擊不大，估下半年房市仍將溫和成長。他說，今年房市買氣熱，就是因為房價跌不下來，消費者認為現在不買、以後更貴。

5小時前

7都第2戶限貸六成！買新竹房多備500萬　PTT看準「2地」一堆人搶

央行昨（13）日宣布祭出第6波房市管制措施，下調6都與新竹縣市第二戶的貸款成數，從原先的7成降至6成，一名新竹網友表示，這一波管制，殺得他措手不及，如果在新竹買房，多準備一筆錢隨便都要200-500萬元，好奇接下來大家會把買房得目標放在哪？對此，不少網友點名苗栗以及嘉義。

5小時前

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

月入4萬「房貸17k」累炸了　..

開冷氣前「先做2件事」更快變涼..

爸媽買整間學校　女兒入住公開超..

台中公認「最強巷弄」　300公..

屢包紅包給鄰　獨居伯被控「滋擾..

第六波打房「貸款成數再緊縮」　..

跌破富人眼鏡！　高雄「前第一豪..

內政部：少數人特意操作新青安

賭「第二戶限貸不變」願發百份雞..

買大樓突被屋主要求「付1費用」..

ETtoday房產雲

最新新聞more

第二戶限貸6成！貸不到足額無法..

婚後想搬出去住！婆家質疑「不想..

開冷氣前「先做2件事」更快變涼..

西區之最！勤美商圈巴洛克8樓建..

寶佳出手南太平　5.7億進補1..

高雄僅存唱片行一招求生　老闆自..

中台灣營建股王挾帶233億案量..

Q1最熱銷預售案「單季狂賣87..

第二戶限貸6成「算溫和」　國建..

7都第2戶限貸六成！PTT點名..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366