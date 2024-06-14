商用不動產市場大幅成長　住商：官網點擊數增3成

▲Q1全台土地交易為2022年以來首次單季破600億元大關 。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

住商不動產官網搜尋引擎點擊數顯示，商用不動產成長幅度高達近3成，土地也成長2成。市場的關注度提升，反映出今年商用不動產市場大幅成長，據統計Q1交易金額年增5成，另外土地交易也逐漸熱絡，Q1交易金額為2022年以來首次單季破600億元大關。

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今年商用不動產市場大幅成長，交易相當熱絡，住商機構行銷傳播部首席協理林如珊指出，根據住商官網首頁搜尋引擎類別點擊數，發現商用不動產成長幅度高達29.2％，甚至連土地的搜尋點擊數量成長幅度都來到20.6%。

林如珊表示，去年7月上路的《平均地權條例》新法利空鈍化，且反倒讓出現「鎖籌碼」現象，加上新青安政策刺激剛需買氣，整體房市呈現供不應求，從買賣移轉棟數、預售屋交易量等數據可發現，房市延續去年第四季的好表現，價量齊揚。

林如珊指出，建商看好後市，今年以來購地積極，土地交易逐漸熱絡。而商用不動產部分更是出現大幅成長，由於政府長期政策長期以來「打住不打商」，加上國內科技產業暢旺，自用與投資性買盤一同帶動商用市場交易熱絡。

進一步探究，根據戴德梁行統計，第一季國內商用不動產交易金額來到212億元，與去年同期相比成長高達51.5%，主要原因與科技產業景氣復甦有關，企業需求持續擴張，積極聚焦於購置自用的廠辦大樓及廠房。

根據第一太平戴維斯統計，科技業持續作為商用不動產市場最主要的買方，第一季就貢獻超過3成交易，其中最大宗交易案為台達電以47.9億元購入內湖科學園區利豐大樓與瑞光大樓2棟大樓，以作為企業同區域擴編，可見科技業自用剛性需求強勁。

第二大主力買方則為建商，事實上從近幾季建商布局的策略中可發現，除購置整棟可立即開發的商用不動產，進而避開央行土地限期開發規範，部分建商也傾向購置帶租金收益的標的，將整體開發期程拉長。





▲第一季大型商用不動產交易中，有超過1成比例是個人投資人。（示意圖／ET資料照）

值得關注的是，第一季大型商用不動產交易中，有超過1成比例是個人投資人，由此看出，雖然近年投資型買方面臨利率上升、壓縮租金利差，但降息到來的日子已不遠，加上商用市場需求性強，蛋黃區空置率低，除租金穩定並具成長潛力，中長期還有資本利得期待，吸引個人置產型買盤關注。

另外，土地交易也明顯回溫，根據戴德梁行統計，第一季交易量為637億元，是2022年度以來首次單季突破600億元大關，一掃連續2年低量陰霾，顯示出市場對於選擇性信用管制、《平均地權條例》修法的影響層面已有相當程度的鈍化，購地信心明顯恢復。

根據第一太平戴維斯統計，第一季土地交易金額年增率達120％，除了顯現科技業自用型買家積極出手，目前AI題材發酵與台積電擴廠效應持續發酵，加上國內整體經濟穩定發展，估2024年科技產業的空間需求持續成長，此外由於住宅市場火熱，使得出建商購地意願回升，購地規模也明顯提升。

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