「地鐵房」號稱步行350m就到家　男買房才知實際要走1公里

▲經記者實測，原來從房子步行至地鐵站的路線長約1公里，耗時約15分鐘。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸上海一名男子砸錢買下「地鐵房」，依據房屋銷售人員的說法，這間房子所在之處步行至地鐵站只需不到5分鐘，距離大約350公尺。然而男子親自實際走一趟才發現，對方口中這條350公尺直達地鐵站的路根本還沒建設完成，經記者實測，原來從房子步行至地鐵站的路線長約1公里。

上觀新聞報導，張男購買的房子是預售屋，一期預計2026年交付，二三期還在規劃階段，依據購屋介紹，一期房子北側臨河，也有沿河步道，若選擇這條步道直接走到地鐵站，確實是所謂的「準地鐵房」，路程只需4至5分鐘。只不過，這條步道尚未建設完成，這條路線上的必經橋梁沒有設置台階連接步道，兩者存在高度差至少2公尺，完全無法上橋。

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換句話說，房屋銷售單位主打的房屋距離地鐵站350公尺的說法現階段並不真實。另外，根據當地記者實際走訪，若要從住房走到地鐵站，就必須從社區南側出發，步行時間大約15分鐘，距離約莫1公里。

張男直言，「上不了橋，就不可能實現350公尺的理想路線，在諮詢過程中，銷售人員一直強調去地鐵站不到5分鐘，卻從未提及上橋路線目前還沒打通，要不是自己嘗試走了一趟，不會知道此路不通」，開發商宣傳時應該要保持客觀、詳盡說明情況，而非玩文字遊戲誤導購屋者，且建設步道與橋梁之間的台階其實並不難，但開發商卻遲遲未正面回應。

針對此事，房屋銷售單位的工作人員表示，沿河步道整體範圍涉及一期及二期，由開發商出資建設，但整體完工時間還不能確定。