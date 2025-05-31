東京「一戶破億」變常態！外國人炒房遭點名　日政府首度開查

▲東京平均房價飆破2千萬，日府首度啟動調查外資炒房影響。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

東京房價近年來節節高升，2024年起更正式進入「億級時代」，新建公寓平均價格突破1億日圓（約新台幣2100萬元），導致不少民眾哀嘆「買房夢愈來愈遙遠」，甚至傳出疑似有外國投資客炒房推升房價。對此，日本國土交通省決定首度展開調查，針對一年多達11萬筆的房屋登記資料進行分析，藉此釐清外資購屋比例與投機行為是否與高房價有關。

儘管目前日本法律允許外國人購買不動產，但若短期內頻繁轉手進行投機交易，勢必進一步拉高市場價格。調查將運用來自法務省的不動產登記資料，雖無明確記載國籍，但可透過住址欄位間接辨識是否為外國買家，掌握趨勢變化與購屋熱區。

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日媒指出，東京23區的新建公寓價格連續兩年突破1億日圓，部分地段如澀谷、港區的房租更高得驚人，租金與房價雙雙上漲，讓不少家庭面臨壓力。根據不動產公司說法，一間距離車站步行10分鐘、僅約11坪的一房一廳，租金高達近3萬2000元台幣；而市中心三房一廳的新宅，價格更早已突破2億日圓（約新台幣4154萬）。

投資風潮興起，背後主因還包括日圓貶值。不少來自中港台與新加坡的買家看準匯差與物價落差，抱持「買到賺到」的心態湧入市場，不少業者也坦言，「現在買房就像打7折。」統計顯示，2023年前三季有多達四分之一的不動產投資額登記在海外投資人名下。

儘管坊間普遍認為外資推升房價，但不動產調查公司「東京Kantei」首席研究員高橋雅之指出，目前仍缺乏具體數據佐證，「政府這次透過客觀資料展開調查，可望揭示外資影響程度，也能協助擬定更有效的住宅政策，減緩年輕族群買房困難。」

此次調查結果將作為日本未來住宅政策的關鍵依據。國土交通省強調，若發現投機交易擴大趨勢，將研擬具體對策，以確保市場健全發展，讓真正有居住需求的日本民眾不再被排擠在房市之外。