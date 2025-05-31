豪宅聘精品級大師操刀鎖定新二代　他曝：長輩主導性極強

▲「忠泰老佛爺」牆面採用全球首見的透光混凝土，點燈後即浮現設計手稿，擁有不少二代喜愛。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

隨著企業二代逐步接班，高資產族的置產偏好也悄然轉變。過去以硬體規格、地段為主要訴求的豪宅市場，如今朝向風格與品味的競爭進化，建商紛紛與國際建築團隊、時尚設計師合作，導入精品，搶攻企業新世代族群。

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以北部知名建商忠泰集團在臺中的首發案「忠泰老佛爺」為例，重金邀請時尚傳奇大師、曾擔任CHANEL、FENDI等品牌的創意總監的Karl Lagerfeld親自操刀設計，該案也為其全球唯一的住宅設計作品。

▲「忠泰老佛爺」門面設計靈感來自精品品牌菱格紋。（圖／記者陳筱惠攝）

「忠泰老佛爺」全案規劃70~140坪住宅產品，從外觀、空間到細部裝飾，尤其牆面採用全球首見的透光混凝土，點燈後即浮現設計手稿，並結合高級訂製刺繡工坊Montex打造金屬網簾牆，展現獨樹一格的時尚風格。

另一受關注的豪宅案則是大陸建設於七期推出的「豐蒔」，該案與愛馬仕御用的法國建築團隊RDAI合作，設計靈感取自法國新藝術時代，外觀以象徵王室的經典藍為主軸，融合花卉、蝶翼、鳥羽等自然紋理，主打51至89坪的大2房產品，目前產品落架，令人驚艷。

▲大陸建設於七期推出的「豐蒔」外觀以象徵王室的經典藍為主軸。（圖／記者陳筱惠攝）

住商不動產七期南屯加盟店協理黃盟翔指出：「台中不少企業二代、或具海外留學背景的高階客層，對時尚與藝術設計的感受力強，置產不僅看中居住功能，更是一種身分與品味的象徵。」

不過，實際上，二代要買房與一般家庭相同，多半還是仰賴長輩出手相助。就有傳統製造業二代坦言：「直接買高價房產，對我們來說其實負擔不輕，但長輩認為這是一種資產配置的手段，也象徵家族地位的延續，因此他們多半願意幫忙出資，甚至全額支付。」

然而，資助的背後也意味著選擇權的讓渡，「房子雖然掛在我名下，但地點、格局、裝潢，全都是爸媽決定的，這樣的情況其實並不少見，可能要到已經接班或是家族發展到一定實力，真的手握資源，才能擁有屬於自己風格的生活空間。」

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