ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

豪宅聘精品級大師操刀鎖定新二代　他曝：長輩主導性極強

▲▼忠泰老佛爺,廣場,收益型不動產,公設,忠泰集團 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「忠泰老佛爺」牆面採用全球首見的透光混凝土，點燈後即浮現設計手稿，擁有不少二代喜愛。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

隨著企業二代逐步接班，高資產族的置產偏好也悄然轉變。過去以硬體規格、地段為主要訴求的豪宅市場，如今朝向風格與品味的競爭進化，建商紛紛與國際建築團隊、時尚設計師合作，導入精品，搶攻企業新世代族群。

《地產詹哥老實說》EP258／房市「價撐量縮」　內行祭亂世買房生存指南：避免套在高點

[廣告]請繼續往下閱讀...

以北部知名建商忠泰集團在臺中的首發案「忠泰老佛爺」為例，重金邀請時尚傳奇大師、曾擔任CHANEL、FENDI等品牌的創意總監的Karl Lagerfeld親自操刀設計，該案也為其全球唯一的住宅設計作品。

▲▼忠泰老佛爺,廣場,收益型不動產,公設,忠泰集團 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「忠泰老佛爺」門面設計靈感來自精品品牌菱格紋。（圖／記者陳筱惠攝）

「忠泰老佛爺」全案規劃70~140坪住宅產品，從外觀、空間到細部裝飾，尤其牆面採用全球首見的透光混凝土，點燈後即浮現設計手稿，並結合高級訂製刺繡工坊Montex打造金屬網簾牆，展現獨樹一格的時尚風格。

另一受關注的豪宅案則是大陸建設於七期推出的「豐蒔」，該案與愛馬仕御用的法國建築團隊RDAI合作，設計靈感取自法國新藝術時代，外觀以象徵王室的經典藍為主軸，融合花卉、蝶翼、鳥羽等自然紋理，主打51至89坪的大2房產品，目前產品落架，令人驚艷。

▲▼ 大陸豐蒔 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲大陸建設於七期推出的「豐蒔」外觀以象徵王室的經典藍為主軸。（圖／記者陳筱惠攝

住商不動產七期南屯加盟店協理黃盟翔指出：「台中不少企業二代、或具海外留學背景的高階客層，對時尚與藝術設計的感受力強，置產不僅看中居住功能，更是一種身分與品味的象徵。」

不過，實際上，二代要買房與一般家庭相同，多半還是仰賴長輩出手相助。就有傳統製造業二代坦言：「直接買高價房產，對我們來說其實負擔不輕，但長輩認為這是一種資產配置的手段，也象徵家族地位的延續，因此他們多半願意幫忙出資，甚至全額支付。」

然而，資助的背後也意味著選擇權的讓渡，「房子雖然掛在我名下，但地點、格局、裝潢，全都是爸媽決定的，這樣的情況其實並不少見，可能要到已經接班或是家族發展到一定實力，真的手握資源，才能擁有屬於自己風格的生活空間。」

《地產詹哥老實說》EP258／房市「價撐量縮」　內行祭亂世買房生存指南：避免套在高點

關鍵字：豪宅時尚設計企業二代置產建築

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

購屋銀行核貸差73萬！買方反悔拒簽約　提告請求返還10萬斡旋金

台南市一名林姓男子相中一處房屋，並透過房仲支付10萬元斡旋金委託議價，未料買賣雙方談妥要簽立買賣契約時，林男卻因銀行核貸問題反悔、不簽契約，要求賣方退還10萬元斡旋金未果，因此提告請求返還。台南地院法官審理後，駁回林男請求，判處賣方免退還斡旋金。全案可上訴。

27分鐘前

豪宅聘精品級大師操刀鎖定新二代　他曝：長輩主導性極強

隨著企業二代逐步接班，高資產族的置產偏好也悄然轉變。過去以硬體規格、地段為主要訴求的豪宅市場，如今朝向風格與品味的競爭進化，建商紛紛與國際建築團隊、時尚設計師合作，導入精品，搶攻企業新世代族群。

1小時前

住2年半沒繳過水電費！房東突一口氣「討4萬元」　她傻眼：合理嗎

對租屋族而言，挑選住處除了要考量租金、交通及生活機能之外，最怕的就是遇到怪房東。就有一名女網友表示，她和朋友租屋2年半以來，房東從未收取過水電費，直到近日朋友要搬離時，房東突然一口氣要求結清近4萬元的水電費，讓她傻眼問「這樣合理嗎？」

2小時前

月薪3萬想買預售屋　貸款40年「月繳2萬5」！網愣：把銀行當塑膠？

不少人的夢想是擁有一間屬於自己的房子，但房價越來越貴，下手前應該考量到自身能力，一名網友透露，月薪只有3.2萬元，最近看到一間喜歡的預售屋，預計兩年後交屋，價格895萬元，打算貸款40年，每月繳2.5萬元。對此，網友勸她別衝動，「初始裝潢還要再抓100萬喔」。

2小時前

綠美圖12月開幕　水湳「門牌效應」房價高周邊3倍

被認為是台中未來重要文化地標的「綠美圖」預計於12月正式開幕，帶動水湳經貿園區區域發展。信義房屋專家認為，其門牌效應，讓房價明顯高於周邊商圈，單價價差約達3倍。

3小時前

繼續租屋！身邊的人「不買房」都是1原因　網愣：這超奢華的

坪數小的房子常被稱作「鳥籠屋」，近日有網友發文表示，他認識很多租在10多坪套房的人，而他們不想買房的原因，都是因為不想買「鳥籠」，對此，他就想知道怎麼樣算鳥籠？要脫離鳥籠是不是不容易？貼文曝光後，引發討論。

3小時前

看得到也會出事！他揭「成屋買房」詐騙陷阱：不亞於爛尾樓

許多人在挑房時，常以為「成屋」比預售屋安全，因為眼見為憑、看得到摸得到。但房產專家何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」發文提醒，其實成屋才是更容易讓人放下戒心的陷阱，「其中，近十年來新成屋詐騙、一屋二賣等情事，發生次數可能不亞於爛尾樓。」

4小時前

「地鐵房」號稱步行350m就到家　男買房才知實際要走1公里

中國大陸上海一名男子砸錢買下「地鐵房」，依據房屋銷售人員的說法，這間房子所在之處步行至地鐵站只需不到5分鐘，距離大約350公尺。然而男子親自實際走一趟才發現，對方口中這條350公尺直達地鐵站的路根本還沒建設完成，經記者實測，原來從房子步行至地鐵站的路線長約1公里。

6小時前

徐華辰／法拍斷頭潮沒來！　高雄標脫率創5年次高

中央銀行自2024年9月推出第七波信用管制措施後，全台房市交易量急凍，然而法拍市場未如預期掀起斷頭潮。

6小時前

跟長輩同住！買房要選「淡水or桃園」　專家點出2關鍵

如果不考慮通勤時間，住淡水還是桃園好？近日有網友發文表示，因為她的預算有限，所以雖然要到台北工作，但都在看淡水、桃園車站附近的物件，她一方面覺得前者舒服，另一方面覺得後者機能好，因此想知道，她該怎麼選擇呢？對此，信義房屋專家認為，可以依2關鍵來決定。

6小時前

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

建商爆倒閉　買家2400萬頭期..

新青安買房「通勤太辛苦」悔炸！..

房市降溫衝擊高雄 　「跌幅最高..

大安區「百年高職」危樓仍招生！..

反骨手搖飲曾開在這　士林夜市廢..

稅務局助家族尋回香山74坪百年..

20到40歲首選「0到3年新房..

修天花板想殺價！木工師傅「笑喊..

月花2萬租屋　「存到頭期款」1..

夫妻「分房睡」親友卻喊怪　網秒..

ETtoday房產雲

最新新聞more

買方反悔拒簽約　提告請求返還1..

豪宅聘精品級大師操刀鎖定新二代..

住2年半沒繳過水電費！房東突討..

月薪3萬想買房　貸款40年「月..

綠美圖12月開幕　水湳「門牌效..

繼續租屋！身邊的人「不買房」都..

他揭「成屋買房」詐騙陷阱：不亞..

男砸錢買地鐵房　驚覺實際要走1..

徐華辰／法拍斷頭潮沒來！　高雄..

跟長輩住要選淡水or桃園？專家..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366