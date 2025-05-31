綠美圖12月開幕　水湳「門牌效應」房價高周邊3倍

▲被認為是台中未來重要文化地標的「台中綠美圖」預計於12月正式開幕。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

被認為是台中未來重要文化地標的「綠美圖」預計於12月正式開幕，帶動水湳經貿園區區域發展。信義房屋專家認為，其門牌效應，讓房價明顯高於周邊商圈，單價價差約達3倍。

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「綠美圖」預計於12月正式開幕，信義房屋中二區協理王聖憲表示：「水湳經貿園區目前多以預售案為主，屋齡新且擁有良好的中央公園景觀，深受年輕首購族及重視生活品質的換屋族喜愛。此外，水湳經貿園區的門牌效應，讓其房價明顯高於周邊商圈，單價價差約達3倍。」

▲水湳經貿園區目前多以預售案為主，門牌效應讓其房價明顯高於周邊商圈，單價價差約達3倍。（圖／記者陳筱惠攝）

水湳經貿園區總面積約253公頃，其中，文商段以半月弧形區塊，坐落在中央公園旁，房價單價平均已超過80萬元，豪宅總價則介於4000萬元至7500萬元之間，主要客群以自住型買家為主。

信義房屋水湳經貿店專員黃冠綸說明：「水湳經貿園區吸引大量偏好新屋的年輕首購族，這類買家偏好小坪數、總價較親民的產品，常見格局為2房含車位，總價約落在2000萬元至3000萬元間。至於換屋族群，則普遍偏愛高樓層、可俯瞰中央公園的物件。文商段第一排尚有待建設，但因區域規劃有100米高度限制，即使未來開發也不會影響現有視野，因而更受到青睞。」

▲水湳區內房價單價平均已超過80萬元，「台中綠美圖」預計將帶動區域發展。（圖／記者陳筱惠攝）

黃冠綸補充：「水湳市區房價因屋齡較高，10年內的新古屋單價約5字頭，屋齡30年左右的中古屋則落在25至30萬元之間。相比水湳經貿園區，單價落差近3倍，凸顯水湳經貿園區門牌的高含金量。」

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