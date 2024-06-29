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一表看桃園高薪族購屋熱區變化　中壢最獲青睞

▲桃園市青埔地區擁有便捷交通與未來性，廣受各界看好。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲近5年桃園市年收入超過100萬元的高薪房貸族申貸件數從5952件增加至9584件。而中壢區已經擠下桃園區成為高薪族購屋首選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳意雯／桃園報導

桃園市各項重大建設逐步到位，吸引大量外來客置產定居，其中包括不少高薪族群。中信房屋統計，近5年桃園市年收入超過100萬元的高薪房貸族申貸件數從5952件增加至9584件，成長幅度超過60%。其中，中壢區已經擠下桃園區成為高薪族購屋首選，龜山區也從第五名攀升至第三名。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，以往高薪族群在買房時，主要關注區域基礎設施和生活便利性，但現在居住環境、社區管理、產業發展、投資增值潛力，也愈來愈受到重視。中壢的青埔高鐵特區和龜山的A7重劃區因街廓整齊寬敞、建物屋齡新、新社區管理品質佳、建設題材豐富，深受高收入族群青睞，成為新一代的高薪族群購屋熱區。

中信房屋桃園航空城加盟店店長許惠玲表示，中壢富人聚落主要集中在海華特區和青埔高鐵特區，「海華特區腹地較小，屋主惜售，交易量不大。而青埔特區因擁有高鐵、機捷，及眾多重點建設項目，吸引不少雙北外溢的高薪族群和竹科工程師在此置產。」

▲▼中信房屋表格。（圖／業者提供）

許惠玲補充，目前青埔特區預售屋開價已坐穩5字頭，部分建案甚至突破6字頭，顯示出購屋者需要具備一定的經濟實力，才能在青埔佔據一席之地。

至於龜山區，莊思敏表示，龜山區的長庚里因聚集眾多林口長庚醫院的醫護人員及眷屬，被民眾稱之為「醫生里」。此外，龜山A7重劃區緊鄰林口，擁有華亞科技園區、郵政物流園區、樂善園區及產專開發用地等，近年憑藉房價基期低、機場捷運及產業建設等優勢，吸引不少大台北通勤族和周邊的科技新貴入住。

關鍵字：桃園市高薪族中壢區龜山區房市中信房屋青埔海華

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