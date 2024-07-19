月存2萬！爸要她買預售屋「投資房地產比股票快」　內行：有點吃力

▲爸爸一直要原PO買房。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

手頭的錢不多，有辦法買房嗎？近日有網友發文透露，她的月薪3萬多元，本要存股，但爸爸卻一直要她在台中高鐵附近買預售屋，稱投資房地產比股票還要快。對此，信義房屋專家表示，以這個薪水來看，買房確實可能比較吃力。

女網友在Dcard上，以「求解，我爸一直叫我買預售屋」為標題發文，提到她的月薪3萬多元，平時熟悉的投資方式就是存股，然而爸爸卻一直要她在台中高鐵附近買房，還說一個月既然能存2萬元，為何不拿去投資？堅持投資房地產會比股票還快。

但原PO就拋問，這有可能嗎？她一直告訴爸爸，自己目前不打算買房子，但對方仍一直碎念，讓她不知道該如何勸退、說服？有什麼方式能讓爸爸知道她真的買不起？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「月薪3萬？你直接說你負債比不會過就好了」、「跟他說他出頭期就買」、「投資房地產不一定比股票快」、「高鐵預售屋真的開價都不便宜囉！三思啊」、「投資可以拿回來，房貸繳了就是繳了，萬一你有要用錢的時候就很難了，有能力再買房，不要被家人影響」。

也有網友則認為，「上個月也買了高鐵附近的預售，也是看好未來機能會更好，價格也是持續看漲」、「你爸是在幫你好嗎？過兩年你會笑，愈早卡位，未來就算漲到天邊，你的也漲了不怕無法換屋」、「聽爸爸的就對了！股市已高，房市會再漲」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，因為房子大小不太一樣，所以不太好判斷，不過以這個薪水來看，可能會有點吃力，除非是買來租人。只是曾敬德同時也說，因為地點是在高鐵附近，人來來去去，所以有些人未必會想租在那邊，雖說那塊一定還是有市場，但應該還是很競爭。另外，若在台中高鐵附近買房不是為了賺租金，就是要看房價有無增值潛力了。