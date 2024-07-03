台積電概念宅夯！北高雄房市起飛　「高大之森」坐享建設增值特快車

▲台積電2奈米廠落腳楠梓，生活機能齊全的「高大特區」首受其惠，有望接棒成為下一個富人特區。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／高雄報導

從竹科的竹北特區，到南科的LM特區，「護國神山」台積電走到哪、漲聲跟到哪，高雄2奈米第一座晶圓廠預計2025年量產，陸續將有千人進駐，帶動北高雄房市隨之起飛，身處大南方S科技廊帶正核心的楠梓，擄獲全台科技新貴與企業主關注，首受其惠的便是生活機能齊全的「高大特區」。

▲台積電位於楠梓產業園區的第一座2奈米廠正趕工興建中。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

財經專家何世昌分析高大特區有4大優勢：其一，為國內少數以大學城為核心概念發展的重劃區，因而文教氛圍濃厚、居住環境單純；其二，具有高綠覆率，綠地面積超過100公頃；其三，生活機能豐富，有超市、超商、咖啡廳及各式餐飲商家進駐；其四：交通相當便利，未來有新台17線可直達台積電楠梓園區，再加上捷運紫線順利完工通車後，楠梓到高雄各行政區域更是四通八達。

▲「高大特區」以高雄大學為發展核心，文教氣氛濃厚。

「高大特區位於高雄S廊帶的產官學建設大動脈！」何世昌補充說道，預計新設的藍田國小和高大行政市中心等建設，將帶動當地住宅需求，而楠梓區近3年來新建案漲幅高達80%，為全高雄之冠，超越美術館和農16等精華區所在的鼓山區，代表潛力已被市場看見。

▲大台北重劃推手攜手國際豪宅團隊打造「高大之森」。

受惠鄰近台積電帶來的產業利多，加上交通建設逐步到位，科技大廠也紛紛來佈局拓點，楠梓高大特區已成為大高雄置產熱區，也吸引北部大型品牌建商插旗，推出智能豪宅新地標「高大之森」。

▲海景第一排視野。

專案副理黃俊傑表示，「高大之森」由大台北重劃推手攜手國際豪宅團隊打造，2023年榮獲法國NDA金獎及美國TITAN白金獎，位於海景第一排極光地標，擁有永久棟距，面對大學三十一街的市景皆為矮房無遮擋，另一側面對新台17線則享無敵海景景觀，還有82.5公頃高雄大學綠覆以及棋盤式街廓，是宜居的最佳首擇。

▲高雄大學路林蔭大道。

黃俊傑進一步指出，「高大之森」坐落於黃金地段，前有新台17線，預計2026年全線通車後，開車8分鐘到左營高鐵，15分鐘抵達高雄美術館園區及漢神巨蛋商圈，周邊則有家樂福商圈、車程約3分鐘，距離未來的藍田雙語國小也僅需約5分鐘。

▲家樂福商圈讓生活採買便利。

產品規劃2-3房、21-35坪成家首選最適坪數，格局規劃完善、不浪費空間、性價比高。大廳氣派挑高7米3，規劃4道淨軟水系統，有超過20項全齡公設，搭配先進科技配備，目前主要客群包括在地楠梓居民及即將到高雄工作的科技人。

▲「高大之森」規劃2-3房、21-35坪成家首選最適坪數。

高雄正積極揮別工業重鎮印象，轉型半導體科技大城，「台積電概念宅」已是房價保證，加上7字頭美術館特區土地開發已飽和，同在台17線上的「高大特區」補漲空間可期，有望接棒成為下一個富人特區，黃金10年起漲點正是現在，及早卡位才能贏得先機。