【廣編】高誠君品匠心獨具　30米園學大道X客運雙學區雙公園

【廣編特輯】

圖、文／高誠君品提供

根據媒體報導，桃園整體房市回溫走揚，受惠於桃園航空城利多與青埔的外溢發展，加上鄰近機場捷運及國二甲圳頭交流道，公共交通建設便利到位，以及近日國立清華大學公告，百億醫療BOT案正式動工，讓客運園區在航空、醫療、物流、通勤人口紅利等優勢上皆相得益彰。

在這段區域房市上升期，創立於2007年的在地建築品牌「高誠事業」憑藉著銳利前瞻眼界。2021年即在客運園區推出品牌大作「高誠君臨」，以新古典建築及飯店級公設，旋風席捲了區域房市，不只贏得漂亮的銷售成績，更成功奠立了高誠事業「美學建築第一品牌」。

以眼界與實力 奠基「美學建築第一品牌」

「高誠事業」在2022年及2023年相繼於客運園區推出了「高誠君閱」與「高誠君壐」。市場一致讚賞的好口碑，加上建築團隊堅強的職人實力，讓「高誠君閱」及「高誠君壐」皆造成「開案即爆場」的熱烈反應，氣勢一路上揚，在知音熱情支持下，創下驚人銷售成績。

2024年，高誠事業年度力作「高誠君品」橫空出世，精品巧藝的美學DNA，以及客運園區黃金十字軸線，30米園學大道金鑽軸心，讓「高誠君品」一出場即氣勢非凡。打破傳統格局，「高誠君品」透過六拼風車平面，讓標準層戶戶皆是邊間，空氣自然流動，舒活盡在細節。

順應市場熱情，「高誠事業」於夏至剛過的周休假日，舉辦「高誠君品公開活動暨夏日音樂會」。傳襲高誠事業品牌實力，頂著艷陽高溫，現場依舊人潮爆滿，感謝每一位建築知音，高誠君品將循著這股氣勢再創亮眼銷售紅盤！

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