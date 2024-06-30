信義區商辦租金「天花板價→地板價」　再現單價5千交易





▲「南山廣場大樓」再度出現單價5千元租金交易，為目前信義計畫區最高價商辦。（圖／記者李毓康攝）

記者項瀚／台北報導

「南山廣場大樓」再度出現單價5千元租金交易，為目前信義計畫區最高價商辦。信義房屋專家表示，過去每坪4千元為信義區天花板價，但現已逐漸變成地板價，商辦租金行情持續走升。

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最新實價揭露，「南山廣場大樓」36樓以每月207.8萬元出租，換算成交單價每坪5074元，創下2012年實價揭露以來的次高紀錄。

觀察信義區商辦實價租賃租金，最高價前2名都是由「南山廣場大樓」包辦，前5名則還包括「101大樓」最高每坪4998元，「國泰置地廣場」每坪4830元。

▲觀察信義區商辦實價租賃租金，最高價前2名都是由「南山廣場大樓」包辦。（圖／信義房屋提供）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「過去每坪4千元是信義計畫區頂級A辦大樓天花板，但現在逐漸成為地板價格，高樓層挑戰每坪5千元的新境界。」

曾敬德說，目前信義計畫區辦公室租金仍在上上，已有2筆實價站上每坪5千元，後續觀察指標就是新落成的大樓出租狀況。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，信義計畫區未來3年無新商辦供給，最指標的101大樓也具單價5千元實力條件，目前區域有2棟商辦施工中，分別是世貿三館、信義行政中心案，都是由南山拿下的地上權，未來租金價碼可期。另外，四季酒店、晴空塔落成後，將帶動信義計畫區內商業服務，商辦價格也將受惠走升。

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