創14期2房「最高地板價」　大陸建設：持續補土地庫存

▲過去10年只在七期推案的大陸建設，也跨足14期推出豪宅首案「豐莚」，該案2房更是創下14期最高2房3000萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

採低密度規劃的14期重劃區，為中台灣佔地最大的新興重劃區，2021年開案以來，已推出超過30場個案，就連過去10年只在七期推案的大陸建設，也跨足14期推出豪宅首案「豐莚」，該案更創14期最高2房地板價，總價3000萬元起跳。

《地產詹哥老實說》EP211／浴廁裝修眉角多 設計師：消費者最在意這3點

大陸建設2022年進軍14期重劃區買地，4月新案「豐莚」開賣，雖被市場稱為「離大陸建設最近的一次」，不過據實價登錄揭露，該案目前已揭露26戶，平均單價來到71.3萬元，最小坪數的2房總價也都要3000萬元起跳，而17樓戶更以單價76.5萬元，刷新14期天花板價。

▲豪宅建商客群就相當堅持品牌力，即便同一區新案單價相差10萬元，依然有人埋單。（圖／記者陳筱惠攝）

「以目前的市況房子不會賣不好！」負責銷售的甲桂林廣告董事長曹瑞濱指出：「台股加權指數從年初的1萬7000點暴漲6000點，總市值也來到新台幣74兆元，位居全球第14名，由於房市與總經、產業脫離不了關係，從領先指標來看，未來6個月的景氣問題不大。」

大陸建設建設專案處副總經理張雅慧則表示：「由於『豐莚』目前可售戶數只剩3成左右，14期已經有多塊土地在洽談中，基於品牌理念，位置一定是正對公園第一排，面積千坪以上，未來推案導向仍會以此案為依據，自住需求為主。」

▲甲桂林廣告董事長曹瑞濱認為，目前從領先指標來看，未來6個月的景氣問題不大。（圖／記者陳筱惠攝）

種籽團隊14期松竹敦化店店長劉晉豪分析：「2房售價3000萬元雖然聽起來相當驚人，但實際上以近期創總價的豪宅建商產品如『大陸豐莚』2房40坪、『華固頂滙』2房33坪，都是市面上拿來做3房銷售的坪數。」

對比近期14期松竹路的寶佳機構大案鴻承建設「壹流」，2房規劃28~32坪、3房42~48坪，價格6字頭。劉晉豪表示：「以品牌力度來說，大陸建設、華固建設的客群就相當堅持品牌力，即便單價相差10萬元，依然有人埋單。」

《地產詹哥老實說》EP211／浴廁裝修眉角多 設計師：消費者最在意這3點