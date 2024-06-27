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冷氣定期洗濾網更省電！台電曝「2NG洗法」超母湯：恐害變形

▲▼買房,租屋,公寓,鄰居,冷氣,房東,陽台,中古屋,置產,房地產。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台電提醒，有2種清洗濾網的方式千萬別做，否則恐會傷害濾網。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

近期天氣相當炎熱，許多民眾會開整天冷氣，讓室內能夠降溫。對此，台電分享，只要定期清洗濾網，每年大約能夠節省10％用電，且有2種清潔方式千萬不要做，否則可能會雖短濾網壽命。

台電在臉書粉專「台電電力粉絲團」分享，若是吹冷氣想要省電，清洗濾網是絕對必要的，只要每2至3週固定清洗濾網，一天可省大約0.47度，每年就能省下約10％電，不但能提升冷房效果，也能讓空氣品質更好。

台電解釋，冷氣機吸入熱氣後再吹出冷空氣，會將灰塵、細菌卡在濾網及出風口上，因此髒污累積以後，不但影響冷房效果，也會更加耗電。

▲▼中古屋,租屋,公寓,老房子,房東,房客,老社區,鄰居,冷氣,窗型冷氣。（圖／pixabay）

▲台電提醒，清洗濾網時，千萬不要用強力刷具大力刷洗，也不要將濾網拿去曬太陽。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

不過，台電還說，有些人為了把濾網洗乾淨，會使用強力刷具用力刷洗，清洗完畢後還會曬太陽殺菌，但這些行為都非常NG，千萬不要做。

台電解釋，過硬的刷具、太大力刷洗都可能破壞濾網，太陽的高溫則可能導致濾網變形、脆化，進而縮短使用壽命。

因此，台電建議，清洗濾網時最好用清水、中性清潔劑沖洗，並且使用軟毛刷清潔，等到清洗完以後，再用軟布擦乾或陰乾，最後再裝回即可。若是不可水洗的濾網，也可以使用吸塵器清潔，或是視狀況更換濾網。

 

關鍵字：台電濾網冷氣房產房產雲

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