連6年未發股利　南臺灣土地公：高雄房市至少發展20年

▲京城建設（2524）今（27）日舉行股東會，董事長蔡天贊表示，高雄房市看到前所未見的榮景，至少還可發展20年。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

京城建設（2524）今（27）日舉行股東會，去年營收為25.5億元，年減約24.5%，今年股價首度出現60元的歷史新高，會中通過不發放股利。對房市看法，董事長蔡天贊表示，台積電及科技大廠宣布在高雄擴大投資，房市看到前所未見的榮景，至少還可發展20年。

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京城建設27日舉行股東會，過程平順，蔡天贊表示，自從2021年開始打炒房，加上缺工缺料，都增加經營的困難，直到今年在台積電以及其他科技大廠宣布在高雄擴大投資，才看到高雄房市前所未見的榮景。

蔡天贊指出，台積電、艾斯摩爾、輝達等相繼決定來高雄投資、設廠，投資金額上看兆元，是高雄從工業大城轉型為科技大城的重要里程碑，這是未來繁榮經濟力的基礎，相信高雄至少還可發展20年。

▲京城今年預計可供銷售入帳個案，為前鎮區「京城新世界」，預計7月底完工陸續交屋。（圖／記者張雅雲攝）

京城去年營收約25.5億元，比2022年的33.8億元，減少24.5%，2023年淨利則有4.9億元，比2022年的11.5億元，年減57%。會中宣布今年不配發股利，這也是連續第6年未發放股利。

2023年的每股純益（EPS）為1.2元，相較2022年的2.73元，減少56%。而京城今年股價首度飆上60元大關，從去年最高股價35.45元，到今年股價最高站上66.2元，大漲86%。

發言人周敬恆指出，去年主要入帳建案為高雄三民區「馥の森」完工，總銷35億元。今年預計可供銷售入帳之個案，為前鎮區「京城新世界」，預計7月底完工陸續交屋，總銷70億元，可挹注今年營收。

▲京城建設近年股價。（ETtoday製表）

而京城建設2021年在台南仁德取得 1.6萬多坪乙種工業土地，換算每坪地價約20萬元，將開發台南智慧科技園區，也是京城推出智慧科技廠辦的第一案，推案時間深受外界矚目，蔡天贊指出，該案已送建照，最快今年可推出，總銷超過300億元。

周敬恆指出，除智慧科技園區，高雄的橋頭科學園區、楠梓區、高雄大學生活圈和南高雄的亞灣，也是京城未來的推案重點區域。

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