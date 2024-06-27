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屏東知名餛飩豬腳店旁住宅建地拍賣　位停車場後方底價305萬

▲屏東執行分署7月2日拍賣的里港土地 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東執行分署7月2日拍賣的里港土地 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署將於7月2日辦理「123拍賣會」，當天最吸睛的不動產是里港知名餛飩豬腳店停車場後方的一塊住宅區建地，底價305萬元，平均一坪價格13萬餘元，旁邊有興建中的華廈。

▲屏東執行分署7月2日拍賣的里港土地 。（圖／記者陳崑福翻攝）

該建地持分屬台南某建商所有，建商因滯欠營利事業所得稅被移送執行，分署當日還會拍賣義務人另外2筆也是位於里港但面積較小的土地。建商這筆土地不臨路，總面積82坪，依照應有部分換算下來的拍賣面積約為22.5坪，底價305萬元，平均一坪價格13萬餘元。

里港目前藉由國道10號通往高雄市甚為便捷，國10里港至美濃段在去（112）年底已動土，工程於116年完成後將能更快速串聯高雄市與屏北地區生活圈。

這次法拍會動產則有實用的中古白色中華廂式冷凍車一輛，當天已是二拍，只要達一拍底價一半就有機會將車輛帶回家。該部冷凍車排氣量1997c.c.，適合餐飲業及食材業者，有興趣的民眾於7月2日上午9點半到分署觀覽拍賣物，10點登記領號碼牌，10點半進行拍賣喊價。

當天拍賣的不動產另有座落屏東市、潮州、恆春、崁頂與來義的土地，屏東分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，在7月1日以前將投標文件寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，於7月2日下午2點半至3點亦可在拍賣室現場投標，下午3點進行開標。有興趣的民眾可上分署官網，瀏覽各項拍賣公告與不動產360度環景照片。

關鍵字：屏東執行分署建商里港餛飩豬腳店拍賣

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