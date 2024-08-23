人口高齡化！南韓「空屋率大增」老舊沒人住　預估2040年房價下跌

▲南韓各地開始大量出現老舊的空屋，且無人推動都更。（圖／京畿道）

記者羅翊宬／編譯

南韓近年來房價持續飆漲，尤其首爾市中心的新建住宅的售價更是屢屢飆破新紀錄。然而事實上，隨著出生率降低、人口高齡化等問題，不斷上漲的空屋率即將成為房地產市場的新問題，加上人口高度集中首都圈，未來鄉村地區的空屋問題會更加嚴重，且這些空屋因為投資報酬率太低，導致沒有業者願意進行都更。

根據韓媒《中央日報》，記者實際走訪京畿道龍仁市處仁區金良場站，發現該地聚集著大量老舊的集合式住宅，儘管距離市廳只有10分鐘左右的車程，大馬路旁卻出現許多空置多年的老屋，不僅雜草叢生、堆滿垃圾，甚至出現外牆剝落，該地區2009年被列入都更範圍，但隨著事業效益評估結果出爐，由於效益過低，導致沒有居民願意挺身而出。

南韓統計廳2020年針對全國住宅狀況進行總體調查，發現空屋佔總體住宅數比例達8.2%（151萬戶），151萬戶這個數字是1995年36萬戶的4倍之多，等於空屋數經過25年後暴增4倍，至於空置1年以上房屋的比例則為2.1%（39萬戶），而人口正逐漸減少的農漁村（以面為單位）的空屋比率達17.9%。

報導指出，受到人口高齡化與低生育率等影響，除了首爾市中心部分豪華公寓的售價屢創新高之外，全國其他地方的房產市場將會面臨「供過於求」的問題，一旦遭到閒置的老屋不斷增生，加上家戶戶開始減少，推估2040年起首爾、首都圈市中心的閒置房屋將會暴增，而此後房價將會開始一路往下跌。

報導分析，南韓開始出現住宅「供過於求」的現象，若以去年南韓全國住宅普及率（家戶數對上住宅數），則全國平均為102.1%，其中人口大幅減少的慶尚北道為113.2%、全羅南道為112.4%、忠清北道111.6%，就連蔚山（108.4%）、世宗（105.6%）、光州（105.2%）、釜山（102.6%）、大邱（101.4%）等大都市也開始出現類似現象。

另外，非首都圈地區的外縣市中小型城市、農漁村的住宅屋主面臨高齡化和遺產繼承等問題，也是促使閒置房屋不斷增長的因素。