案場遇「跩爆代銷」一票爆有感！過來人笑曝關鍵：很客氣

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

房市火熱，出現民眾排隊等搶購、案場爆滿等現象。就有網友直呼，如果不是要當天簽約，現在似乎有不少代銷都沒什麼耐性，甚至聽說有代銷罵人髒話，「這年頭是你去求他賣房給你，要不要提供資訊也是看代銷心情」，貼文引發議論。

有網友在PTT的home-sale板發起閒聊，「預售代銷這麼跩，一般散客只能摸摸鼻子？」房市正熱，感覺只要不是當天要簽約，好像代銷都沒什麼耐性，「在Threads上看到還有代銷罵人髒話的，好像都不怕被打」，感嘆現在是要求對方賣房，還要看對方心情。

看到貼文後，就有人也有感，「有次我跟太座去北投某小重劃區散步，代銷一開口就說：只有你們來？沒有長輩？小坪數賣完了喔」、「我上次約禮拜六，約三個禮拜後，還有一次兩個小時只喝到礦泉水」、「今年特別嚴重，有的開價從1月到6月漲30%了，不買隨便你。」

還有網友直呼，「現在是車子還沒停好，警衛保全就跑來問你有沒有預約，沒預約抱歉不開放參觀」、「2月看房，格局圖、價錢什麼都沒有，就要我趕快決定要哪一層樓，還說電話通知優先選，要馬上決定跟匯款」、「我朋友去退訂，建商跟他說你早點來，這樣我下午還能賣，冷熱盤態度就是差這麼多。」

但也有不少人表示，「不會啊！通常遞名片都蠻客氣的」、「我鄉下地方，銷售都還算客氣，可能房市沒六都新竹那麼熱，所以銷售態度就正常」、「怪了，我這幾個月買了兩間，看了好幾間都很好啊！都主動給水或咖啡，餅乾也有啊」、「為啥我遇到的代銷都很nice啊！」有網友則指出，「盡量平日去」、「去看豪宅線以上的建案都很客氣啦！囂張的是低總建案。」

值得注意的是，目前不動產市場上，常見「秒殺建案」、「排隊建案」等廣告標語，吸引民眾注意，甚至引發恐慌心理；此外，也有不少不動產開發業及代銷業者邀請網紅協助行銷，製造話題外也盼藉此促銷買氣。

內政部說明，近來部分不動產業者利用飢餓行銷或通知已有購屋意願民眾於同一時段交付定金或簽約，營造排隊的現象，進而影響民眾心理，導致衝動購屋；另也有部分業者請網紅協助行銷，使用誇張語氣或話術，吸引民眾前往購屋。

內政部表示，對於行銷操作異常的建案，將請各地方縣市政府立即發動稽查，如涉及不動產炒作者，依平均地權條例規定，最高可按交易戶（棟）數處新臺幣5千萬元。此外，對於部分建案搭配低自備款等方式，企圖吸引民眾輕鬆購屋，內政部提醒民眾，一定要理性評估貸款負擔能力。