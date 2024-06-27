房市審慎樂觀　大城地產「打鐵趁熱」推案量創高

▲大城地產顛覆過去一年一案的腳步，2024年推出2案。（圖／記者陳筱惠攝）
記者陳筱惠／台中報導
大城地產（6171）今（27）日召開股東會，2023年營收13.82億元，相較前一年減少28.87％，會中承認並通過發放現金股利1.5元，另，董事長賴源釗續任董座，面對房市暢旺，賴源釗推案腳步佈局緊密，打鐵趁熱。
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大城地產2023年營收13.82億元，相較前一年19.43億元減少28.87％，稅後淨利2.47億元相較前一年3.46億元，減少28.38%，2023年每股純益（EPS）2.48元，會中發放1.5元現金股利。
▲大城地產近5年財報。（資料來源：重大資訊觀測站）
大城地產董事長賴源釗認為：「游資仍多、通膨影響下，房市整體審慎樂觀看待，大城地產2024年將推出2案，打鐵趁熱。」
大城地產2024年已推出機捷特區的「大城光年」供給194戶，總銷估35億元，7月將回到深耕已久的廍子地區推出「大城之丘」總銷42億元，此案與大城建設合建，預計將分回19.74億元。
▲大城地產董座賴源釗表示游資仍多、通膨影響下，房市整體審慎樂觀看待。（圖／記者陳筱惠攝）
大城營建機構旗下包括大城地產（6171）、大映建設、大城建設等，集團全年將推出4案，除了大城地產2案，還有大映建設14期洲際段「奕居」總銷約20億元、以及大城建設機捷二期「大城吾界」。
大城地產特助賴亮成則分析：「未來仍是自住客支撐買盤，但買賣雙方差距擴大，房市預計呈現量小增價穩格局。」
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