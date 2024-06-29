5月全台交易量創29個月新高　信義：全年挑戰11年新高

▲房市熱絡，5月房市交易量年增26%，並創下29個月以來新高。（示意圖／ET資料照）



記者項瀚／台北報導

房市熱絡，5月房市交易量年增26%，並創下29個月以來新高。信義房屋專家表示，今年房市有機會挑戰Q3淡季不淡，至於Q4可能就會逐漸受到美國大選影響，屆時要先觀察股市反應是否劇烈。

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5月全台買賣移轉棟數達3.49萬棟，年增率高達26%，寫下近29個月以來單月新高，同時也是11年以來的同期新高，反映出當前市場交易熱絡市況。此外，一手市場的預售揭露量3、4月也都超過單月1.3萬件，也相當熱絡。

▲全國歷年5月買賣移轉棟數統計 。（表／信義房屋提供）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，5月移轉棟數飆高與3、4月市場買氣熱絡有關，推估到7月的買賣移轉棟數還是維持年增趨勢不變，主要市場動能包括：通膨預期、股市衝上2萬多點、新青安政策等，市場資金動能強勁且對房市看法相當樂觀。

曾敬德認為，若台股持續維持穩定，且市場沒有重大利空影響，全年移轉量有機會挑戰11年來新高，2013年當時全年建物買賣移轉棟數為37.1萬棟。

曾敬德補充，Q3通常是房市傳統淡季，主要家庭可能趁暑假安排出國，同時也是颱風季，可能會打亂民眾看屋的步調，「不過現在市場買氣暢旺，即使淡季民眾在購屋態度上還是會偏向積極一些。」

曾敬德推估：「今年房市有機會挑戰Q3淡季不淡，至於Q4可能就會逐漸受到美國大選影響，屆時要先觀察股市反應是否劇烈。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，新青安政策去年8月上路後，明顯帶動交易量往上，即使今日財政部祭出精進政策，但仍不影響剛性需求，預期新青安熱度至少延續到年底，而明年房市走向如何，就得觀察整體經濟景氣表現。

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