夢想住美式獨棟房「台灣卻超少見」！網點2原因：台灣人不愛

▲在台灣很少看到有庭園的獨棟房子。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

不少人嚮往著歐美住宅的氛圍和美感，除了有寬敞獨棟房屋之外，還有自己的庭院，就有網友指出，歐美獨棟住宅區，一整排約有十幾間類似的房子，有前庭後院，路上沒有閒雜人等，一般人也不會經過，但在台灣似乎並不常見，對此，網友點出現實原因，「認真回，地小人稠土地貴」，而且台灣人普遍不喜歡。

有網友在PTT發文，「為什麼台灣幾乎沒有歐美那種住宅區？」貼出2張歐美的住宅區的照片，一整排有幾十個同樣的房子，每棟房子都有自己的前庭和後院，道路不會有閒雜人等，甚至一般人開車也不會經過，住戶可以在前庭與孩子一起玩耍，在後院放置游泳池玩水、享受BBQ等休閒活動，然而，這種類型的住宅區，在台灣似乎並不常見。

貼文曝光，網友表示台灣其實也有，只是不受歡迎，「比較常見的是透天社區，較小就是」、「還是有啊，沒這麼大片而已，光是要找一大片地就不容易了，而且這種在台灣也不受歡迎」、「有，但大家不愛，走路五分鐘就受不了的台灣人不適合」、「因為普遍會覺得，怎麼不把室內蓋大一點」、「郊區一定有啊，蛋黃區基本上不會有」、「有，但台灣人喜歡住商混合，最好住在一堆賣吃的旁邊，所以不是主流」、「離7-11太遠不方便」、「這種都是犧牲方便性換來的，不會是主流」。

也有網友提到，「其實滿多的，你不知道是因為大多是私人」、「其實台北市裡就有，但是你買不起」、「我家附近有一小區，幾個有錢人合資自建」、「有啊，山區一堆什麼集村農舍」、「其實有，但都在山上豪宅，新店山上一堆」、「這種小豪宅大都在山邊」、「仰德大道不就一整排，一間比一間豪華」。