2年後會出國定居！新房家電「要買貴的嗎」　網一面倒：除非錢多

▲原PO和太太近來買房，不知道電器要不要買貴一點的？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

順利買到喜歡的房子後，除了要裝潢，也要添置適合的家具、家電，近日就有網友發文透露，他和老婆雖已買房，但之後會出國定居，現在有需要買貴一點的電器嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

男網友在Dcard上，以「電器要買貴一點的嗎」為標題發文，提到他和老婆近日買了新房子，也準備開始裝潢，不過因職涯規劃，他們住了一、兩年後就會出國定居。他透露自己其實比較傾向購買高單價的家電；不過太太則認為，既然之後要出國，那也不需要用這麼好，大家怎麼看？

貼文曝光後，多數網友都認為家電確實不用買到最好，「有聽過的品牌用的順就可以了，不用買到很高級的」、「有保固、功能足、省電就夠了，不一定非要選貴的」、「可以買日本製的入門款，品質好用，價格也不會太貴」、「你一、兩年就要出國了，買這麼貴幹嘛？除非你錢很多，不在意」。

另也有網友表示，「有預算的話，家電也沒多貴，不用特地挑便宜的買」、「看是什麼家電，需要天天用的就買好一點的，耐用、售後服務品質好，其實認真算還比較划算」。

還有網友納悶，既然要出國，那為何還要買房？原PO則透露，這房也是買來投資的。