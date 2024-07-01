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住宅區開寵物店惹議　專家提開業前3大注意事項

▲▼高雄,鳳山,中山路,光遠路,店面,佐丹奴,星巴客 。（圖／記者張雅雲攝）

▲除寵物店外，住宅區1樓作為店面使用、開設業種，也有諸多爭議 。（圖／記者張雅雲攝）

記者陳意雯／台北報導

住宅區能不能開寵物店？專家表示，各地方政府的土地使用分區法規限制不一，以台北市為例，單純的寵物用品銷售，開業限制較小，但若涉及寵物美容或寄養服務，在第三種住宅區則需取得樓上、兩側住戶的同意。

根據財政部統計，截至4月為止，寵物相關產業共開出8968間，較去年同期多475間。而前4月的銷售額達141.9億元，也比去年多7.18億元，凸顯在少子化下，萌寵商機無限。但除寵物店外，住宅區1樓作為店面使用、開設業種，也有諸多爭議。對此，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐提醒經營者，開店選址要注意以下3類情況。

首先，使用分區不符。張旭嵐說：「住宅區開店限制最多，像寵物美容、健身房或是獸醫診療機構，除要臨8公尺以上道路，營業面積還必須在500平方公尺以下，並要求店面僅限於1樓或是地下1樓。」此外，若是兩側和2樓都是住宅，還要取得這3戶所有權人的「書面同意」，才能合法營運。

▲▼台灣房屋。（圖／業者提供）

其次，違章建築或無產權登記。張旭嵐表示，許多人租用老公寓1樓店面，可能有無產權地下室、既有違建等違規使用項目，未來恐面臨檢舉報拆的風險。

第三，違反社區規約。部分社區依據《公寓大廈管理條例》有特定規約，租賃店面前需詳細確認，以免屆時無法開業。

關鍵字：住宅區寵物店商機開業限制專家解析公寓大廈管理條例開店台灣房屋

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