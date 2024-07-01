住宅區開寵物店惹議　專家提開業前3大注意事項

▲除寵物店外，住宅區1樓作為店面使用、開設業種，也有諸多爭議 。（圖／記者張雅雲攝）

記者陳意雯／台北報導

住宅區能不能開寵物店？專家表示，各地方政府的土地使用分區法規限制不一，以台北市為例，單純的寵物用品銷售，開業限制較小，但若涉及寵物美容或寄養服務，在第三種住宅區則需取得樓上、兩側住戶的同意。

根據財政部統計，截至4月為止，寵物相關產業共開出8968間，較去年同期多475間。而前4月的銷售額達141.9億元，也比去年多7.18億元，凸顯在少子化下，萌寵商機無限。但除寵物店外，住宅區1樓作為店面使用、開設業種，也有諸多爭議。對此，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐提醒經營者，開店選址要注意以下3類情況。

首先，使用分區不符。張旭嵐說：「住宅區開店限制最多，像寵物美容、健身房或是獸醫診療機構，除要臨8公尺以上道路，營業面積還必須在500平方公尺以下，並要求店面僅限於1樓或是地下1樓。」此外，若是兩側和2樓都是住宅，還要取得這3戶所有權人的「書面同意」，才能合法營運。

其次，違章建築或無產權登記。張旭嵐表示，許多人租用老公寓1樓店面，可能有無產權地下室、既有違建等違規使用項目，未來恐面臨檢舉報拆的風險。

第三，違反社區規約。部分社區依據《公寓大廈管理條例》有特定規約，租賃店面前需詳細確認，以免屆時無法開業。