人夫不准開冷氣！電費1千↑「就砸壞」　6月金額網嚇：會生病

▲原PO先生規定家裡不能開冷氣。（圖／翻攝自毒姑九賤婆媳討論區）

記者鄺郁庭／綜合報導

儘管怕夏季電費爆掉，但現在常常熱到令人崩潰，該開冷氣時還是得開。就有人妻無奈，先生規定家裡不能開冷氣，如果帳單寄來，電費超過1000塊，就打算把冷氣砸壞。貼文讓眾人看傻，「所以冷氣是買來當擺設的？」「神經病，這麼熱欸」、「除了離婚不知道說什麼了。」

一名女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」表示，最近電費很貴，老公就規定「家裡不能開冷氣」，還說帳單來時，若電費超過1000塊，會直接把冷氣砸壞。原PO也在留言處貼出付款截圖，分別是4月和6月的付款金額，「我家平均兩個月（電費）800多」、「4月繳400多」。至於怎麼省電的？她表示晚上是開電扇，白天家裡沒在開燈。

貼文一出，網友們難以置信，「兩個月800多…是怎麼用的？太扯了…這樣還不能開冷氣，很熱欸」、「你們家電器都拔光光了嗎？這麼熱你過得了嗎？」「覺得熱不給開冷氣，我應該立馬把他給休掉了，什麼世紀了，很瞎」、「這天氣不開冷氣不熱死啊！」

還有人不禁擔憂，「如果因此中暑什麼的，一家人看病、買藥的錢會花更多吧？冷氣如果是變頻的，溫度不要調太低+循環扇（或電扇）都蠻省的喔～」「省小錢花大錢，等暈倒送醫院」、「這種天氣不開冷氣，容易熱出病的。」

有網友則分享，真的遇過這種人，「女同事媽媽…一個禮拜洗衣機洗一次衣服，兩個月不到1000元，同事爸爸要看電視也不行，只好去住家附近剛好有醫院，順便看電視又可以吹冷氣」、「我之前同事，他們家有裝冷氣，可是從來不開，就搞不懂幹嘛要裝。現在一年比一年熱，晚上睡覺不開冷氣真的會熱死人，妳老公是頭殼壞掉嗎？」