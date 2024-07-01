ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

人夫不准開冷氣！電費1千↑「就砸壞」　6月金額網嚇：會生病

▲▼ 。（圖／翻攝自毒姑九賤婆媳討論區）

▲原PO先生規定家裡不能開冷氣。（圖／翻攝自毒姑九賤婆媳討論區）

記者鄺郁庭／綜合報導

儘管怕夏季電費爆掉，但現在常常熱到令人崩潰，該開冷氣時還是得開。就有人妻無奈，先生規定家裡不能開冷氣，如果帳單寄來，電費超過1000塊，就打算把冷氣砸壞。貼文讓眾人看傻，「所以冷氣是買來當擺設的？」「神經病，這麼熱欸」、「除了離婚不知道說什麼了。」

一名女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」表示，最近電費很貴，老公就規定「家裡不能開冷氣」，還說帳單來時，若電費超過1000塊，會直接把冷氣砸壞。原PO也在留言處貼出付款截圖，分別是4月和6月的付款金額，「我家平均兩個月（電費）800多」、「4月繳400多」。至於怎麼省電的？她表示晚上是開電扇，白天家裡沒在開燈。

貼文一出，網友們難以置信，「兩個月800多…是怎麼用的？太扯了…這樣還不能開冷氣，很熱欸」、「你們家電器都拔光光了嗎？這麼熱你過得了嗎？」「覺得熱不給開冷氣，我應該立馬把他給休掉了，什麼世紀了，很瞎」、「這天氣不開冷氣不熱死啊！」

還有人不禁擔憂，「如果因此中暑什麼的，一家人看病、買藥的錢會花更多吧？冷氣如果是變頻的，溫度不要調太低+循環扇（或電扇）都蠻省的喔～」「省小錢花大錢，等暈倒送醫院」、「這種天氣不開冷氣，容易熱出病的。」

有網友則分享，真的遇過這種人，「女同事媽媽…一個禮拜洗衣機洗一次衣服，兩個月不到1000元，同事爸爸要看電視也不行，只好去住家附近剛好有醫院，順便看電視又可以吹冷氣」、「我之前同事，他們家有裝冷氣，可是從來不開，就搞不懂幹嘛要裝。現在一年比一年熱，晚上睡覺不開冷氣真的會熱死人，妳老公是頭殼壞掉嗎？」

關鍵字：家電電器冷氣省錢電費台電帳單省電毒姑九賤婆媳討論區

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房價狂漲！他年薪90萬「挑1千多萬小宅」後悔了：寧可25k租屋

不少人每天省吃儉用，只為存錢買房、買車，擁有屬於自己的小窩。就有網友卻表示，以為自己有能力，買了1千多萬的房子，本打算6年後以小換大，豈料頭期、裝潢掏空他的存款，每個月還要還好幾萬塊，根本存不到錢，「寧可租一個月2萬5的房子，壓力都沒這麼大，唉！」引發話題。

19分鐘前

5因素發酵！上半年六都移轉棟數增28%　南二都最強勢

六都上半年買賣移轉棟數出爐，達7.36萬棟，年增高達28%，其中台南更創下升格以來新高。整體而言，信義房屋專家表示，推升上半年房市熱絡，交易量增有5大原因，包括股市、新青安、供給減少、完工交屋量不小。

43分鐘前

【廣編】震⼤建設40週年「建築的⼼意」品牌書　具現⼤直綠豪宅「震⼤懷真」

震⼤建設今年創立四十週年，董事長葉漢祥表示，出版「品牌書」的價值和意義，在於以「共好的願景，⼼意的傳承」重新梳理四十年震⼤品牌精神，同時也將累積多年的技術、知識、觀念、⼯法的專業成果，與建築同業及所有震⼤住⼾分享。

1小時前

現場30人「搶買5000萬中古屋」　旁邊1設施秒懂！她傻：很誇張

「5000萬的房子要排隊搶著看？」一名女網友驚呼，約房仲看房，到現場卻聯繫不上人，而且社區一樓湧入30人，後來才知道大家都是要看房的，甚至原PO排隊過程中，已有人斡旋，令原PO看傻「真的很誇張！」事實上，這間屋齡很新的中古屋，旁邊捷運2年後會蓋好，於是買氣才如此火熱。

2小時前

24億打造「台南最貴幼兒園」首招生　周邊房價站上5字頭

無懼少子化衝擊，台南東區「全人裕文非營利幼兒園」位於平實重劃區，每坪土地單價百萬元，換算總值約24億元，被認為是全台南最貴幼兒園，8月首度招生造成熱議，家長搶破頭急著卡位，周邊房價已經漲到5字頭，信義房屋專家表示，家長入住門檻愈墊愈高。

2小時前

人夫不准開冷氣！電費1千↑「就砸壞」　6月金額網嚇：會生病

儘管怕夏季電費爆掉，但現在常常熱到令人崩潰，該開冷氣時還是得開。就有人妻無奈，先生規定家裡不能開冷氣，如果帳單寄來，電費超過1000塊，就打算把冷氣砸壞。貼文讓眾人看傻，「所以冷氣是買來當擺設的？」「神經病，這麼熱欸」、「除了離婚不知道說什麼了。」

2小時前

修平技術學院舊校地荒廢20年　建商吃下將蓋超高大樓

舊址位於台中市南區的原「樹德工商」在1997年售地作為遷校基金後，2000年改制為「修平技術學院」，隔年搬遷至大里區後，原校區在經歷約20年時間，如今已架起圍籬拆除舊校舍，目前精銳建設已拿取建照，預計第三季將推出新案。

2小時前

住宅區開寵物店惹議　專家提開業前3大注意事項

住宅區能不能開寵物店？專家表示，各地方政府的土地使用分區法規限制不一，以台北市為例，單純的寵物用品銷售，開業限制較小，但若涉及寵物美容或寄養服務，在第三種住宅區則需取得樓上、兩側住戶的同意。

3小時前

現成廠辦房東！　路竹科電動巴士大廠1.9億法拍

北高推動S科技廊帶產業鏈，吸引不少產業進駐。南科高雄園區位於路竹，近年已有台灣默克、友達及華邦電等科技大廠進駐，不料默克對面的「唐榮車輛科技」廠房今年流落法拍市場，3拍底價1.9億元，專家分析，近期廠房需求大爆發，只要產業別適合，拍出機會大。

4小時前

西華飯店開拆！　將蓋25層鋼骨豪宅、容積率飆933%

「台北西華飯店」擁32年歷史，2022年2月熄燈後投入重建，近日開始進行拆除工程，將一路拆到明年。經查，該案容積率高達933%，預計興建地上25層鋼骨豪宅，以每層戶數、坪數相同的條件來看的話，每層約7戶、每戶室內約達58坪。

5小時前

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

現場30人「搶買5000萬中古..

人夫不准開冷氣！6月電費全嚇傻..

沒跟上行情！　七期「賠售豪宅」..

西華飯店開拆！　將蓋25層鋼骨..

出門都半小時↑　她隨手關冷氣被..

台積電第三座2奈米廠來了　網問..

睡前「冷氣定時3小時」　台電曝..

修平技術學院舊校地荒廢20年　..

流標10次！　苓雅區透天法拍底..

哪款滅蟑藥超有效？網激推這「1..

ETtoday房產雲

最新新聞more

年薪90萬「挑1千萬小宅」他後..

5因素發酵！上半年六都移轉棟數..

震⼤建設40週年「建築的⼼意」..

現場30人「搶買5000萬中古..

24億打造「台南最貴幼兒園」首..

人夫不准開冷氣！6月電費全嚇傻..

修平技術學院舊校地荒廢20年　..

住宅區開寵物店惹議　專家提開業..

現成廠辦房東！　路竹科電動巴士..

西華飯店開拆！　將蓋25層鋼骨..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366