桃園看預售屋！業務「狂列4大優惠」激推買2樓：折20萬　他喊毛

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近日到桃園看預售屋，過程中業務不斷推薦買2樓戶型，除了表示現在管路都是直管，沒有阻塞問題外，還提供三大優惠，包括送家電、B1車位優先選等，不過他聽完總覺得不對勁，於是發文求問廣大網友。

網友在臉書社團「買房知識家」發文提到，早上去看桃園的某家預售屋，業務一直推薦我買二樓，他說二樓管路都改直管，轉彎處在B1，所以不用擔心阻塞問題，也無須擔心水鎚及排水噪音。

不僅如此，業務還強調，買二樓有四大優惠，包括有大露台可使用，且露台價格只有室內的2分之1、總價折20萬、送冷氣及家電，同時也可優先選擇B1車位。

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

原PO表示，「我有看了管路圖，大樓管路轉折處確實在B1，但我當時問他說，若B1轉折處阻塞的話，那二樓不也一樣會倒灌出來？因為管路最低樓層還是二樓啊，轉折處改在B1頂多能降低水鎚噪音，而對方要我別擔心，說是不用想這麼多，我是覺得業務說法怪怪的，想問各位意見？」

對此，網友們紛紛回應，「大露台最怕小飛俠降落」、「說實話就是賣不掉才一直推」、「推薦的我不買」、「為什麼二樓的優惠那麼多？因為大部分的人都不要！光是露台就可以氣死半個人生了」、「我本來也對露台有很多美麗的幻想，但真的住了之後，才發現露台是一種很可怕的設施」、「露台垃圾掃不完」。

另外，也有內行指出，「新蓋的大樓已經沒有在用化糞池了，所以你說會堵住的情況應該是不會存在的啦！然後3年前我哥在龍潭買的新大樓，2樓露台都用送的。」