房產專家曝洗冷氣「北部行情價」！花完錢笑了：真的舒爽

▲定期洗冷氣就是省錢又吹涼的關鍵。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

天氣變熱，就是裝修、清洗冷氣的旺季。就有房產專家花錢請專業師傅洗冷氣，曝光台北市洗冷氣行情，「洗一台室內機的費用大約2000元～2500元不等。室外機的話比較便宜，一台大約300元～500元左右」，可以先記好行情價，避免遇到「獅子大開口」的情況。

馨傳不動產智庫執行長何世昌在粉專表示，如果開著冷氣，卻飄著一股臭黴味，建議花個小錢，讓專業的師傅洗洗冷氣，畢竟自己出馬洗冷氣，不只要注意安全，若為省小錢而花大錢，那就得不償失了。

接著他發問，「你家附近洗冷氣的行情大概多少呢？」並分享道，若以台北市來說，洗洗一台室內機的費用大約2000元～2500元不等。室外機的話就比較便宜，一台大約300元～500元左右。最後也讚，剛洗完冷氣後，吹出來的風真的有種舒爽感。

其中，有過來人則提醒，找師傅也要注意對方的清洗方式，若是掛洗要小心風鼓馬達有沒有跑水進去，他就曾遇到類似情況，結果機器生鏽產生低頻噪音，才花了3700元請原廠來換馬達，「之前請過幾個外廠來洗冷氣，已無法究責，自己認了。」

他直呼，有些洗冷氣的是半路出家的「半仙」，「只會洗，對於冷氣機構不一定都熟。」但洗的人最好要了解機體，更不能偷懶說不好拆，「後來我都直接打客服找原廠的來洗，雖然貴一點，但至少安心。」

本站日前報導則指出，有網友透露，家裡有4台分離式冷氣，師傅洗完收費3600元，不知行情價的他就好奇，「這花費在洗冷氣裡面算什麼等級？」引發網友驚回，「便宜到詭異的價格」、「太便宜了吧，這是只有洗濾網吧」、「這價錢是用抹布把殼擦一遍嗎？」

就有人分享洗過的費用，「室外機，之前叫洗一組就要1500元」、「我家洗2台分離+2台窗型，最後收5000元」、「分離式不拆機3台4000元，熟人價」、「我室內拆風鼓洗，收2000元」、「洗一台2900元，新北市樹林」、「外面行情一台至少2500元耶」、「我洗過原廠2000元跟900元的，老實說我覺得沒差，打算每年冬天都洗一次也不會心痛。」

過去有冷氣師傅透露，「想省錢一定要定期洗冷氣，洗一次頂多1-2000元，不洗每個月多2000元以上」，就算冷氣老了，但若是一級變頻機款仍然很省，「前提要乾淨冷房快」。