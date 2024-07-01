「鎖定園區客！」　愛山林5.7億吃下新竹萬坪山坡地

▲愛山林發布重訊以5.78億元購入新竹縣、苗栗縣交界處1.1萬坪山坡地。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

愛山林（2540）持續購地，今日發布重訊以5.78億元購入新竹縣、苗栗縣交界處1.1萬坪山坡地。愛山林總經理張境在表示，寶山指標大案「新竹帝寶」銷售反應佳，新竹房市在竹科效益之下，持續看好，本次購入土地也是鎖定園區客。

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先前公開資訊揭露，愛山林（2540）平均年薪高達552.6萬元，引發關注，而該公司去年財報也繳出亮麗表現，營收達81億元，年增71％、稅後淨利15億元，年增239％，雙雙創下歷年新高表現。

事實上，愛山林除了代銷本業，近年也逐漸增加自建案比重，積極購置土地。愛山林今（1日）發布重訊，以5.78億元購入新竹縣峨眉鄉1.1萬坪土地，換算單價5.2萬元。經查，該地位於新竹縣、苗栗縣交界處，為非都市計畫丙建土地。

愛山林總經理張境在表示，在竹科效應發酵下，新竹房市表現佳，但缺少素地與建案需缺，供不應求，「本次購入萬坪山坡地，就是鎖定園區客，而集團新竹指標大案『新竹帝寶』銷售反應佳，也是公司持續看好新竹的原因之一。」





▲新竹寶山指摽大案「新竹帝寶」銷售反應佳 。（圖／記者項瀚攝）



張境在說，山坡地開發不是人人都能做，需要有經驗的開發商，才能規劃出較佳的社區條件，打造出園區價值，提供基本生活機能，消費者才會買單。

張境在表示，該案預計規劃大樓、華廈型社區，但山坡地的開發申請需要一些時間，目前暫時確定推案時間點，價格則將再視市場狀況決定。

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