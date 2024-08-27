早上才講好「抵達前先通知」　民宿老闆突收LINE氣炸：台灣奧咖

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名民宿老闆先前遇到當天臨時訂房的客人，於是提醒對方抵達前先通知，會幫忙開空調；怎料，對方當晚突然變卦，表示有找到其他家更適合的，此舉讓他錯愕不已，直呼「台灣奧咖真的特別多。」

民宿老闆在臉書社團「靠北住宿2.0」PO出對話截圖，疑似是客人當天臨時訂房，而他接到訂單後，表示「預計抵達前先通知我，會先開空調喔」，後來一直到晚上近7點，他也不忘關心對方，「天黑路不熟，記得打電話。」

沒想到，旅客3分鐘後突回，「因為行程有變，不久前有找到其他間比較合適的了，謝謝。」這番話讓他超傻眼，忍不住怨道「不來也要講一聲阿！浪費我們人力在這裡等候，通知一聲不難，起碼給業者一個尊重與時間的安排，真的很無言。」

▲老闆火大曬截圖。（圖／翻攝自臉書／靠北住宿2.0）

對此，網友們紛紛回應，「說變就變的魔術師」、「一律先收訂金」、「這種遇百次了」、「這種人超多」、「要先匯款再保留房間，不然...傷心的是自己」。

另外，也有同行直言，「遇到那種電話問當天房間的，我都會跟客人先說好以下幾點：1.一定要用LINE或Email處理。2. 收訂金或全額。3.客人不付訂金，就說不會保留房間，你要進來碰運氣也可以，到時候沒房間就不是旅館方的問題了。4.一定要說明入住時間最晚到幾點，超過時間到現場，是不會接受入住的。」