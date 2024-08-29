竹北新建案「喊到6300萬」破豪宅門檻　他猶豫：該買下去？

▲竹北。示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名科技業網友最近有換房需求，並在竹北地區積極看房，他表示，目前看中一間73坪的大四房，加車位總價約6300萬元，已超過豪宅門檻，不禁猶豫是否該購入；然而，眾人看到他的薪資與存款後，不禁吐槽「這還需要問」、「不知道你在怕什麼」。

網友在臉書社團「買房知識家」發文提到，目前竹北新建案都是每坪75-85萬元，因家庭人口太多，現在必須換房，但同時也擔心買在高點，「代銷是說，目前竹北大四房房型不多，將來換屋族群增多，四房會很搶手。」

他接著透露，自己看中一間73坪的建案，加車位總價約6300萬元，「已超過豪宅3000萬門檻，所以銀行只貸四成，不知會不會難脫手。」

最後，原PO也直呼，「年薪1500萬，目前現金1200萬+股票1200萬，限貸四成還是有些壓力，不知該不該下手？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

對此，網友們忍不住開嘲諷，「年薪1500，我看了什麼？這三年就可以還清房貸了吧」、「笑爛～年薪1500萬還需要問」、「年薪1500萬買電梯型別墅」、「有請樓下年薪80萬理財大師為你解答」、「為什麼不買透天，都那麼有錢了」。

而原PO則表示，「我們公司副總等級以上，都是年薪2000-2500萬，1500萬只能算中產。」

另外，也有人中肯表示，「感覺版主擔心的是，未來房市泡沫，買在高點，但若現在的家真的不夠住，也確定要自住5年、10年以上的，感覺是以自己住得舒適為主。不過房價若再漲上去，坪數真的是會越來越小，買得起高總價的畢竟是少數人，要快速脫手的確也是不容易」、「未來小家庭，單坪價高，坪數小，總價會壓低，不過以後低總價還是有1500-2000萬，這種客源是比較多的；四房6300萬本就不好脫手，客源是金字塔頂端的人（就如你般），不過不用擔心這個，買賣是時間問題，還有房仲的功力」。

值得一提的是，財政部先前將豪宅認定標準下修，台北市豪宅認定門檻，由7000萬元降至6000萬元；新北市由6000萬元降至4000萬元；至於桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市及高雄市，則從4000萬元降至3000萬元。

