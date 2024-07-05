攜手日商三協創造精品宅新典範　延續「有感」再創「共感」

▲日本鋁門窗大廠三協立山株式會社首次有高層訪台，攜手鉅陞建築團隊進行技術交流，推動住宅革新。（圖／業者提供，下同）

房產中心／綜合報導

鉅陞建築團隊專寵自住，全面整合從開發、規劃、興建、設計、裝修、保固、售服等各個環節，致力打造滿足消費者需求的「有感建築」，如今已是不少消費者心目中與眾多一線建商齊名的優質品牌。為持續推動有感建築革新，鉅陞建築團隊董事長褚學忠近日特別邀請到日本鋁門窗製造大廠「三協立山株式會社」社長西孝博來台進行技術交流，未來雙方將透過深度合作，攜手進化並升級居住體驗。

為徹底解決民眾購屋與居住痛點，褚學忠特別重視打破傳統建築業窠臼與思維，建立起鉅陞獨步市場的「All In One一條龍服務」，從簽約、客變、裝修、到建築體檢，鉅陞建築團隊還提供了業界罕見的24小時工程直播，甚至到交屋後的社區總體營造、居住修繕問題等售後服務環節，也通通由鉅陞一手包辦。

台日2大「有感好宅」代名詞：日本三協×鉅陞建築團隊

鉅陞建築團隊董事長褚學忠擁有30多年房地產豐富經驗，始終認真站在消費者角度，思考購屋與居住時會遇到的所有困難，一步步思考如何提供更貼心的設計，以及更「有感」的服務，讓建築回歸「自住」本質，打造「有感好宅」，即便是一個小小的「鋁門窗問題」，褚學忠也會想盡辦法找出最佳解決方案。

褚學忠表示，「在所有外觀建材中，只有鋁門窗如果裝壞了，連一點換新的機會都沒有，因此堅持使用品質較佳的日本原裝品牌」。正是基於此機緣，促成了此次鉅陞建築團隊與「三協立山株式會社」社長西孝博的台日建築高峰會，而這也是三協自1960年創立70多年來，首次有社長級的最高層人物出訪台灣，雙方除了就觀念與技術上的交流與合作，也共同巡視了三協在台灣的嘉義廠，一同把關檢視每一項產品細節。

於2011年正式進軍台灣市場的三協，為日本鋁門窗前三大品牌，考量到台灣比日本更容易面臨極端氣候及颱風季節的特性，特別導入更優於日本同步商品的「STG系列」，除了特別提升水密性、氣密性、耐風壓及隔音效果，並且提供從設計、組裝到售服等完整服務，都與鉅陞倡導的「有感好宅」不謀而合。

品牌有感進階 延續「有感」再創「共感」

▲廣陞天母案建築基地位於正天母核心地段，採精品兩房規劃。

而鉅陞建築團隊旗下建設品牌「廣陞建設」，則將經營主力放在首都台北市，近來也繳出亮眼成績。廣陞建設總經理劉官龍表示，有別於鉅陞的「有感」，廣陞是以「新時代設計美學」為品牌理念，延續「有感建築」精神，打造「共感」美學，希望提供給消費者不同選擇。

位處台北市中山區的首發案廣陞「裏山」，於預售時便全數完銷，將於今年第四季完工交屋，即將感動見證；接下來，廣陞也預計在第四季正式進軍天母地區，於正天母核心地段推出區域罕見的小坪數產品，採精品2房規劃。

正因為鉅陞堅持對於高品質住宅的完美要求，讓許多消費者都相當「有感」，鉅陞建築以及旗下建設品牌推出的建案，不僅都能創下不錯的銷售佳績，甚至也都成為區域最具代表性的指標案，集團事業版圖正不斷擴大。

近年除了積極拓展中南部市場，同時更跨足飯店業，在嘉義成立分公司持續深耕，並預計於今年第三季推出「義教東路案」，規劃2~3房產品、總銷約12億元，第二案「吳鳳北路近民族路案」預計明年首季推出，將規劃換屋產品，總銷約20億元，預估開價4字頭。