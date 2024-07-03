冷氣16度「只吹26度風」！苦主找師傅　1原因秒解：超冷好舒服

▲原PO設定16度，但室內卻顯示26度左右。（示意圖／記者陳致平攝）

網搜小組／劉維榛報導

冷氣調再低也沒用！一名男大生求問，租屋處冷氣開16度，但老是吹不涼，「很久了...室內還是只有25至26度」，納悶到底哪裡出問題？文章曝光後，多數人認為是沒清濾網，或是冷氣噸數不夠，「我們家也是這樣，幾個禮拜前找師父清洗過後，就恢復原狀了，超級冷好舒服！」

一名男網友在Dcard表示，以前在宿舍都習慣冷氣開20度左右，現在改外面租房子，明明調16度低溫，但室內還是25至26度，讓他百思不得其解，「是冷氣有什麼問題嗎？」最後，原PO也補充說道，房東是裝分離式變頻冷氣。

底下網友紛紛熱議，「冷氣要洗過才會冷，濾網每周也洗過一次！還有一個可能，你房間很大但冷氣太小，怎麼吹都不會涼且耗電」、「這台噸數很小喔，你房間幾坪？坪數不適合、有西曬等原因都可能導致冷氣不涼，當然也可能是太久沒清潔或壞了」、「冷氣+循環扇試試」、「我們家也是這樣，幾個禮拜前找師父清洗過後，就恢復原狀了，超級冷好舒服」。

也有熱心網友幫總結可能原因，「1.坪數對比冷氣噸數；2.室外機是否被築巢or散熱有異常；3.冷媒漏了；4.室內機清洗、濾網清洗；5.室內機進氣位置不良...結論找師傅來看看吧」。

事實上，台電粉專《電力粉絲團》曾指出，冷氣開始運轉時，會以高功率運轉以達到設定溫度，這也是最耗電的時候，如果民眾設太低溫，就會延長高功率運轉時間，導致更大的耗電量，因此建議同步開啟電扇（或循環扇），促進室內空氣對流，能提升冷房的效果，且設定為「自動模式」，溫度設定在26至28度之間即可。

台電還分享小撇步，因為熱空氣上升，冷空氣下降的原理，「出風口朝上吹」有助於提升冷房效果，讓冷空氣會均勻散佈，加速室內降溫。

最後，台電提醒，定期清潔冷氣濾網也很重要，避免灰塵過多影響冷房效果，白天沒人在家時，應拉上窗簾遮蔽陽光以隔熱，避免室內溫度上升。