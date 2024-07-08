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生活與時間一樣無價！新店3字頭　體驗成功者慢下來的人生哲學

▲▼實品屋,清崧華城,新店,別墅,清崧華城逸品琚。（圖／清崧華城提供）

▲「清崧華城逸品琚」為大台北地區近乎絕版的景觀別墅。（圖／清崧華城逸品琚提供，下同）

房產中心／綜合報導

快節奏的日常裡常常忘記了生活的真諦，真正的成功者懂得如何善用時間，享受生活的每一刻。你有沒有想過，在什麼時候開始享受生活？是在事業有成之後，還是在累積足夠財富之後，其實，現在就是最好的時機！隨著年齡增長，許多人開始追求一種「離塵不離城」的生活方式，尋找一個能夠親近自然，又不脫離都市生活的理想居所，對於懂得生活的人來說，一座山林別墅不僅僅是一處房產，更是一種生活態度的體現，想像一下，在繁忙的工作日結束後，只需30分鐘車程，就能回到自己的私人度假天堂，每一次回家都能重新找回生活的平衡與意義。

▲▼實品屋,清崧華城,新店,別墅,清崧華城逸品琚。（圖／清崧華城提供）

▲華城距離敦南信義商圈僅30分鐘車程。

這樣的生活方式不再是遙不可及的夢想，位於新店的大台北華城生活圈為北台灣數一數二的豪宅聚落，華城以清幽靜謐的環境和嚴格的安全管制，吸引眾多高資產族群的目光，華城距離敦南信義商圈僅30分鐘車程，比陽明山別墅區距離市區更近更親民，區域內還有文風鼎盛的康橋國際學校，社區巴士定時接駁輕鬆往返市區，多重崗哨門禁系統確保隱私和安全。

▲▼實品屋,清崧華城,新店,別墅,清崧華城逸品琚。（圖／清崧華城提供）

▲「清崧華城逸品琚」以3字頭的價格，提供超低3.7%公設比，用市區一半的價格，享受到高級生活和豪華會館設施。

整個華城區佔地約600公頃，堪稱名人置產的世外桃源，其中，「清崧華城」是華城核心的綠寶石，座擁32000坪核心綠帶，獨門獨戶電梯別墅，相對於周邊中古屋社區開價上看6字頭，這裡以3字頭的價格，提供超低3.7%公設比，用市區一半的價格，享受到高級生活和豪華會館設施，這裡可以放慢腳步，讓你身在山中同時保留城市的便利。

▲▼實品屋,清崧華城,新店,別墅,清崧華城逸品琚。（圖／清崧華城提供）

▲「清崧華城逸品琚」公設會館有高爾夫球模擬場、羽球場、桌球場、景觀健身房、17米溫水游泳池、Sky Lounge、瑜珈教室等設施。

「清崧華城逸品琚」為大台北地區近乎絕版的景觀別墅，地坪80~312坪、建坪98~330坪，百坪以上戶別皆配有1部電梯，前庭後院規劃，住家採地上3.5層、地下1層，可停2~5部車，戶戶棟距6米以上，景觀窗為大面寬設計享有2~3面採光，多層崗哨維持高品質隱密生活。不只如此，獨家擁有600坪公設會館的休閒設施豐富實用，1樓規劃接待大廳、交誼廳，值得一提的是，特別引進了伯克錸餐飲服務，居民可以免費享用由專業團隊精心製作的各式美食，提供中式牛肉麵到西式義大利麵、下午茶點心、精緻簡餐等豐富多樣的選擇，讓每一餐都成為一種享受。

▲▼實品屋,清崧華城,新店,別墅,清崧華城逸品琚。（圖／清崧華城提供）

▲「清崧華城逸品琚」公設會館二樓設有專屬泡湯空間。

公設會館其他樓層則有高爾夫球模擬場、羽球場、桌球場、景觀健身房、17米溫水游泳池、Sky Lounge、瑜珈教室等，一應俱全的設施滿足了居民的各種休閒需求，無論是款待來訪親友，還是享受私人時光，「清崧華城逸品琚」都能提供最佳的場所和服務。會館二樓設有專屬泡湯空間，包括男女分開的露天溫泉池和溫馨的家庭式湯屋，這裡的溫泉水質與烏來和礁溪的碳酸氫鈉泉相同，讓住戶無需遠行就能享受頂級的泡湯體驗。除了奢華的設施，「清崧華城逸品琚」還提供全方位的貼心服務，全天候的物管秘書團隊隨時待命，日常生活協助，精緻貼心的照顧讓住戶真正感受到尊榮生活。

關鍵字：清崧華城新店別墅清崧華城逸品琚

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