反指標女神買房了！「恭喜第3間」財力驚全場：就知不簡單

▲反指標女神巴逆逆。（圖／翻攝吃土鋁繩-巴逆逆FB）

記者鄺郁庭／綜合報導

財經正妹「巴逆逆」時常在粉專分享購買標的，結果大多下跌，是網友認證的「反指標女神」。日前她貼出一張照片，似乎在看預售屋，就有粉絲驚呼，如果真的有買的話，這已經是巴逆逆第三間房，「原來這麼有錢」、「就知道妳身家不簡單」、「我就說女神怎麼可能會窮。」

巴逆逆6月30日在粉專「吃土鋁繩-巴逆逆」貼出去看房的照片，文中表示「就…應該不會崩吧？」發文振奮一票網友，期盼「反指標女神」發威，「你要買哪？我過陣子去買」、「打壓房價靠妳了」、「房市到頂訊號」、「遲來的居住正義要來了」、「台灣年輕人有救了」、「終於等到進場買房的訊號。」「見證奇蹟的時刻！當今人類最偉大魔法使買房啦！」

貼文引來財經作家阿格力留言打趣：「不是我社區就安心了～」；馨傳不動產智庫執行長何世昌笑呼：「請示娘娘還有幾集可以逃？」；地產秘密客 Ting & Sam也打趣：「（準備修正今年下半年的房市預估…」；漫畫家廖見河（RIVER）：「打房先鋒～～～」

其中，就有常關注巴逆逆的粉絲透露，若她真的有買，已經是第三間房，令一票網友驚呆，「就知道妳身家不簡單」、「看起來像是賠很多，但卻可以買房」、「女繩果然財力雄厚」、「妳的底很厚耶，佩服」、「恭喜女神第三間房入手，舒服啊！」