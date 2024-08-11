維修工一開水塔驚見「化骨頭顱」！　屋主狂抖：每天都在用屍水

▲馬來西亞一個穆斯林家庭的水塔裡竟然藏有豬骨，但屋主卻渾然不知，直到被一名水管工發現。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

信仰伊斯蘭教的穆斯林因遵守教規通常會禁食豬肉，不過馬來西亞最近卻發生了一件點燃社區怒火的事。一名水管工在一戶穆斯林家庭的水塔中，意外發現了2個疑似豬頭顱的骨頭，導致屋主常年都在使用「豬隻的屍水」來沐浴、洗漱，令不少網友怒斥「極度噁心」、「不怕遭天譴嗎？」

據當地媒體Kosmo!報導，這起事件發生於森美蘭州的日叻務（Jelebu）。從網路上流出的影片可見，一名水管工某日受邀到這戶人家進行水塔與水管維護時，意外在排乾水塔裡的水後，發現2塊疑似豬頭顱的骨頭。

這名水管工發現後，立即拿出手機將現場畫面拍攝下來，並表示這名不知情的屋主是因為遭人妒忌，所以水塔才會遭人放置豬骨頭，「嫉妒屋主的人根本是在造孽，因為這些小人將豬骨放置在水塔後，屋主就會用這些水來洗澡、刷牙，導致屋主在無意中犯戒，屋主真的很可憐。」

相關影片在網路曝光後迅速引發熱議，不少網友紛紛留言對屋主表示同情，也譴責在穆斯林的水塔中放置豬骨的人行為十分惡劣。有網友指出，屋主長期以來使用這些浸泡了非清真動物的水進行日常活動，「這種人真的不怕死，也不怕下地獄，竟然還這樣搞自己的同族人！」

一位網友也表示，嫉妒屋主的人以為他這麼做就可以讓屋主犯下戒律，殊不知「不知者無罪，不小心用了這些水的人並不會因此而被上蒼譴責，反而做了這些壞事的人會遭天譴。 」

同時，也有網友從衛生角度分析道，此舉不僅讓穆斯林屋主破戒，豬骨在水裡也可能變質、滋生細菌，導致屋主一家常年使用骯髒的「屍水」，衛生狀況堪憂。目前，當地警方已介入調查，試圖找出將豬頭骨放入水塔的肇事者。