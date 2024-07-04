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「租屋電費新制」擬7月中上路　每度不得逾當期平均電價

▲▼台電,夏季電價,電錶,電表,用電,電力。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲房東若違反規定，將由各縣市地政單位要求限期改正，不改正依法處50萬元以下罰鍰。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

文／中央社

為確保房客租屋用電權益，行政院消保處表示，3日核定相關定型化契約修正草案，重點包含無獨立電表時，每度電費不得超過電費單上「當期每度平均電價」等規範，預計7月中上路。

行政院消費者保護處發布新聞指出，為確保租屋電費計收合理公平，行政院副院長鄭麗君副院長於6月28日召開行政院消費者保護會第88次會議，審議通過內政部研擬的「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」修正草案，並於3日核定。

消保處副處長陳星宏說，預計內政部7月中公告施行，房東若違反相關規定，將由各縣市政府地政單位要求限期改正，逾期不改正可依「消費者保護法」處新台幣3萬元以上、50萬元以下罰鍰。

他並說，新制內容主要是針對沒有獨立電表的房客訂定確保權益的規範，情況分2種，首先當有房東、房客有約定按度計費時，每度電費不得超過電費單所示「當期每度平均電價」；沒有約定按度計費時，出租人收取的電費，則不得超過電費單上的「每期電費總金額」，每期為2個月。

為了確保房客權益，新制並增訂「租屋電費資訊透明化」的規定。陳星宏說，包含「當期每度平均電價」、「當期用電度數」、「每期電費總金額」，以及「是否申辦公共設施電費分擔」等資訊，都應透明化提供。

資訊提供管道有2種，他說，包含由房東主動提供電費資訊，供房客繳費參考；或者房客可出具租屋契約等文件佐證，自行向台灣電力股份有限公司申辦，即可在「住宅租屋電費查詢專區」做線上查詢，不經過房東也可以了解上述電費資訊。

關鍵字：房產雲房客租屋行政院消保處獨立電表電費電價行政院消保處租屋電費

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