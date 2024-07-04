「租屋電費新制」擬7月中上路　每度不得逾當期平均電價

▲房東若違反規定，將由各縣市地政單位要求限期改正，不改正依法處50萬元以下罰鍰。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



文／中央社

為確保房客租屋用電權益，行政院消保處表示，3日核定相關定型化契約修正草案，重點包含無獨立電表時，每度電費不得超過電費單上「當期每度平均電價」等規範，預計7月中上路。

行政院消費者保護處發布新聞指出，為確保租屋電費計收合理公平，行政院副院長鄭麗君副院長於6月28日召開行政院消費者保護會第88次會議，審議通過內政部研擬的「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」修正草案，並於3日核定。

消保處副處長陳星宏說，預計內政部7月中公告施行，房東若違反相關規定，將由各縣市政府地政單位要求限期改正，逾期不改正可依「消費者保護法」處新台幣3萬元以上、50萬元以下罰鍰。

他並說，新制內容主要是針對沒有獨立電表的房客訂定確保權益的規範，情況分2種，首先當有房東、房客有約定按度計費時，每度電費不得超過電費單所示「當期每度平均電價」；沒有約定按度計費時，出租人收取的電費，則不得超過電費單上的「每期電費總金額」，每期為2個月。

為了確保房客權益，新制並增訂「租屋電費資訊透明化」的規定。陳星宏說，包含「當期每度平均電價」、「當期用電度數」、「每期電費總金額」，以及「是否申辦公共設施電費分擔」等資訊，都應透明化提供。

資訊提供管道有2種，他說，包含由房東主動提供電費資訊，供房客繳費參考；或者房客可出具租屋契約等文件佐證，自行向台灣電力股份有限公司申辦，即可在「住宅租屋電費查詢專區」做線上查詢，不經過房東也可以了解上述電費資訊。