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5寶單親媽租房留爛攤子　房東開門一看傻眼：想退出這行業了

▲渥太華房東麥克，在把5寶單親媽趕走後，對出租房屋已經感到厭倦。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲渥太華房東麥克，在把5寶單親媽趕走後，對出租房屋已經感到厭倦。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張靖榕／綜合外電報導

當房東最怕遇到爛房客，加拿大渥太華一位房東就因為租客搬走後，留給他滿屋子爛攤子，導致他現在面臨數千美元的維修費用。

綜合外電報導，渥太華「Elmvale Acres」社區的該棟3房住家已經空置大約一個月，裡頭仍有堆積如山的衣物、垃圾和玩具。窗戶、牆壁、地板和門全部被房客破壞。

入行6年的房東麥克（Mike）表示，遭遇到前租客的「蹂躪」後，他現在覺得要當一個房東，「已經不適合我了」，眼看自己的財產就這樣被損壞，「我想我再也不想繼續出租這個房子了」。

麥克說，最近的一名租戶是有五個孩子的單親媽媽，部分租金由市政府和省政府補貼。他說他起初不太願意把房子租給她，但考慮到她的情況，他覺得讓她住在汽車旅館裡不太合理。

「我問過她的社工」，房客表示，確認過這是為了不讓五寶單親媽流落到住進汽車旅館裡，才想說給對方一個機會，沒想到這正是惡夢的開端。他說，當時只是無法想像一個單親媽媽帶著5個小孩住在汽車旅館理，「我給了他們一個機會。幸運的是，租金已經付了，這方面我算是運氣好。」

邁克第一次看到房子的狀況是因為接到報修壞了的恆溫器的電話。很快他又因更換洗衣機再次看到房子的狀況，當下他就要求他們離開，直到2個月後單親媽媽搬走了，留下的卻是髒亂、破損不堪的房子。

「我不算是完全沮喪，因為租金付了，而且他們也走了」，麥克說，但眼下要把房子恢復到可居住的狀態，還有大量的工作要做。

事實上，東安大略房東組織主席迪基表示，這樣的情況並不少見，「我見過更糟的情況，相比之下，這還不是最糟糕的。」他說有些人會把修繕視為經營成本的一部分，但這是一筆不小的費用，在遇到這樣的情況時，遇到如此可觀的修繕費用，「肯定會讓人不願意再出租」。

麥克現在的申訴管道，可以向房東與租戶委員會提交對租戶的索賠，但如果租戶是低收入並依賴社會救助，基本上就是一條死路，迪基表示，「在某些情況下，渥太華市有一個所謂的房東損害基金，在合適的情況下，提供合適的證據，房東可以從這個房東損害基金中索賠大部分的修復成本。」

因此，要進行這樣的索賠，房東需要提供清晰的證據，證明在租戶搬進之前房產的狀況。迪基表示，這最好以影片或在租戶搬進前由租戶簽字確認的清單形式出現，若房東有家庭保險政策，也可能可以根據該計劃提交索賠。

不過在衝擊之下，邁克表示，整個情況已讓他對這出租房屋感到厭倦，他可能不會再繼續下去了，「我不認為我會繼續出租這個業務，我已經有點厭倦了。」

關鍵字：渥太華房東北美要聞

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