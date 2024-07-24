歐式優雅偽出國！獨鍾七期市政路「蘿曼蘿蘭」成輕置產指標

▲歐式優雅偽出國！台中投資挹注市政路「蘿曼蘿蘭」成七期新指標 。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

台中七期匯聚了豐富的文化和商業設施，包括臺中國家歌劇院、百貨公司、書店、飯店，以及多樣的餐廳和超人氣品牌，吸引了無數資深文青、風格達人和社交名媛的目光。住在這裡，生活中隨時都能在鮮花與音樂的陪伴下度過，讓人不禁陶醉在這種優雅而悠閒的生活方式中。你可以為自己安排一頓早午餐，享受法式生活的質感與藝術。

▲▼蘿曼蘿蘭位於市政路首排，誠品生活480在旁，散步可至蔦屋書店、臺中國家歌劇院，為自己安排一頓早午餐，享受法式生活的質感與藝術。 （攝影／記者鄭遠龍）

台中七期是台中的政經核心地帶，堪比台北的信義計畫區。成熟而便捷的生活商圈中，交通網絡四通八達，捷運等大眾運輸的便利性更是無可挑剔。而最受矚目的「市政路的延伸工程」已如火如荼進行，預計2027年完工，到時候將可連通中科，吸引了眾多富豪和科技新銳在此置產。

▲▼台中七期是台中的政經核心地帶，堪比台北的信義計畫區，匯聚了豐富的文化和商業設施，包括臺中國家歌劇院、百貨公司、書店、飯店，以及多樣的餐廳和超人氣品牌。 （攝影／業者提供、記者鄭遠龍）

此外，市政路上的金融設施也在不斷完善，五間銀行，包括玉山、上海、凱基外，台中商銀和渣打銀行都陸續進駐。還有星級飯店積極選址插旗，區域價值備受看好。位於其中新建案「蘿曼蘿蘭」位於市政路首排，成為了眾人矚目的焦點；誠品生活480在旁，散步可至蔦屋書店、臺中國家歌劇院，且與世界百強企業、豪辦為鄰，超前富養入籍惠文明星學區，享受大文豪的朗闊生活。

▲▼「蘿曼蘿蘭」與區域內其他大坪數的豪宅項目形成鮮明對比，提供人人都買得起的輕豪宅選擇。 （攝影／記者鄭遠龍）

專案經理表示，其優勢在於無可匹敵的地段，位於台中市政路上，是台中最精華的地段之一。「蘿曼蘿蘭」的規劃獨具匠心，與區域內其他大坪數的豪宅項目形成鮮明對比，提供人人都買得起的輕豪宅選擇。該建案地上規劃層，地下規劃層。兩房面積為坪，三房則從坪起，這樣的規劃在區域內獨樹一幟。

▲▼「蘿曼蘿蘭」規劃相當完整，私領域主臥有每個女生夢寐以求的更衣室，擁有足夠的收納機能。 （攝影／記者鄭遠龍）

經過三十多年的發展，台中七期已經形成了今日的城市風貌。公共建設逐步完善，區域內的利多已經不再是話題，而是現實。台中市政路上的「蘿曼蘿蘭」以低自備的兩房時尚輕豪宅，精準切入以大坪數為主的七期房市。

建案資料

市政路「蘿曼蘿蘭」基本資料

住宅規劃：2~3房（1~2樓店面，3~36樓住家）

洽詢電話：04-2259-6655

了解更多>> http://bit.ly/44FsDIT