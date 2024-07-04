台中最慘火災現場法拍　每坪底價剩10萬「現況連鄰居都搖頭」

記者陳筱惠／台中報導

2022年台中市中區興中街發生火災事故，釀成6死6傷大禍，而事件經過2年，該建物自2月進入法拍程序後，一路流標，如今要進入第五拍，拍賣價格腰斬至3947萬元，但令人驚奇的是，屋主歷經背負6條人命後，仍舊在屋內堆積廢棄物，連鄰居都搖頭。

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▲2022年台中市中區興中街發生火災事故，釀成6死6傷大禍，現況仍是回收物堆積，連鄰居都搖頭。（圖／記者陳筱惠攝）

回顧整體案件，台中市中區興中街一處7層樓建物，在2022年3月起火延燒，釀6死6傷慘劇，而起火原因竟是欠租的42歲房客鄭男與回收二手物資囤放的68歲房東莊女兩人造成。

▲7層樓建物屋齡38年，地坪57.48坪、建坪391坪，首拍底價7710萬元，第五拍底價3947.7萬元，拆算建坪單價僅10.1萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

莊女在2012年前買下該棟大樓，7樓建物頂樓加蓋到8樓，分隔成43間房間，以6000至8000元不等的月租出租，但莊女在樓梯、走廊及陽台堆置報章雜誌、床墊及家具等二手雜物，雖然非縱火人，但因火勢延燒到走廊及梯間的雜物，造成多人吸入大量濃煙或遭火燒燙傷，也成為台中市25年來最嚴重的火災案件，引起社會高度關注。

而釀禍的建物在年初因被銀行以「拍賣抵押物強制執行」，7層樓建物屋齡38年，地坪57.48坪、建坪391坪，首拍底價7710萬元，連續經過3次拍賣與應買期，第五拍底價3947.7萬元，拆算建坪單價僅10.1萬元。

實際走訪現場，建物一樓的室內空間敞開，仍舊堆積大批廢棄物，肉眼可見的有沙發、紙箱等，幾乎沒有通道可通行，且因天氣炎熱，散發出的味道也是一言難盡。

▲該建物一樓的室內空間敞開，仍舊堆積大批廢棄物，肉眼可見的有沙發、紙箱等。（圖／記者陳筱惠攝）

實際詢問周邊鄰居，鄰居搖頭表示：「目前那一棟已經沒有住人了，裡面沒電，屋主也沒住，就是拿回收物來堆放。清潔隊、環保局常常來巡邏，只要一清掉垃圾，隔兩天就又開始，周邊鄰居檢舉的檢舉、抱怨的抱怨，但就是沒用。」語氣顯得相當無奈。

對此，寬頻房訊董事長游凱翔表示：「依實價登錄來看，中區興中街拍賣案周邊華廈成交行情約單坪15萬元，此次拍賣底價換算，坪單價比行情便宜約1/3。」

游凱翔進一步分析：「但由於之前該棟建物層發生火災，若依照過往經驗，凶宅多為行情5-6折，目前價格恐難以吸引自住行買方。」

但資深房仲沈政興認為：「以投資角度分析，由於該土地使用分區為商業區，未來重新整後能當成小型商旅營業或隔成套房出租，隔成40間套房，以每間租金5000元計，則年租金投報率約6%，應該可以吸引投資型買方進場。」

不過高投報伴隨著高風險，該物件的風險除了清運費用外，即便是點交物件，也難保原屋主不肯離開。

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