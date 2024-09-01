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預算緊繃了…啥家具、家電必備？　眾人答案「必有1電器」

▲▼租屋,租房,房客,套房,雅房,房間,小坪數,開門,飯店,旅館。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友近日坦言，搭上這波要起漲的房市，買了一間房子打算出租，但談價格時太想拿下，把預留的錢也幾乎花光，就在想有什麼家具、家電是必備的，目前一定會買的是空調、洗衣機、床架，「想問問大家，覺得出租至少要有什麼家具、家電會比較好租？」話題引發討論。

有網友在PTT的home-sale板發起閒聊，「購屋後裝潢預算緊繃，聊必備家具家電」，文中表示，雖然他談價格時，不小心把預留的錢也給洗下去，但還是有一些錢可以留著購買必備家具、家電。目前確定空調、洗衣機是一定要的，也會添購床架，想請教其他人，覺得還有什麼家具、家電是必備的？

貼文引發討論，「空調、熱水器、照明吧」、「高速網路」、「基本櫃體如衣櫃、電視櫃、鞋櫃等，客廳電視（房間自備）、廚房三機，基本上讓人覺得一卡皮箱入住會比較好租」、「要有衣櫃跟書桌，不然很難住吧」、「空屋也可以租吧 租金問題 但租空屋的通常住比較久」、「如果目標是小家庭，家具不見得要附。」

其中，幾乎每個人有提到就是「冷氣」，「冷氣／熱水器／冰箱，基本的就這些」、「洗衣機、冰箱、冷氣，三者必備」、「冷氣、冰箱、電視就可以了，其他不要準備太多，記得節能補助」、「網路+冷氣，其他都不需要。」

關鍵字：出租家具家電裝潢買房PTT

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