台中北屯建設啟動　10期重劃區借力使力「琚」未來賽道

▲台中市北屯區因有熱門新興重劃區題材眾多，搭配上千億投資建設藍圖支撐，房市看俏。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中市北屯區因有熱門新興重劃區，題材眾多加上千億投資建設藍圖支撐，不僅讓北屯區人口短時間躍升成為台中市行政區之冠，人口的移入也是北屯區房市交易的最大支撐，在整個大北屯包含太平、潭子區等房價共振效應下，購屋族對於地點的挑選目光將更趨於嚴格。

從北屯區千億建設藍圖來看，投資金額157億元的「台中市老人復健綜合醫療園區」，不僅是是台中市首間BOT經營的市立醫院，整體計畫占地面積達4.8公頃，未來營運不僅將吸引高端醫護人員、也將帶動商圈快速成型。

▲北屯區大型建設逐步落地，仰賴台74線可南來北往。（圖／業者提供）

另外投資預算金額不段提升的「漢神洲際百貨」則座落在北屯最北邊，不僅是北屯區第一間大型百貨，也因地理位置，帶動14期重劃區以及鄰近的潭子區房市，連帶也讓原本錦村市場「市31」BOT案被看見，順利脫標。

而最新建設，則是招標9次，終於以造價近百億元的「台中巨蛋」領銜，未來該場館將與目前的洲際棒球場相互支援，未來更是國際級場館，預估可容納2萬人。

大型建設逐步落地，讓北屯的熱門重劃區包含機捷特區、14期重劃區房價漲幅有目共睹，機捷特區新預售案已叩關6字頭、14期重劃區高標更是叩關8字頭。

▲早一步開發的台中10期重劃區區域內除了公路系統，台鐵紅線「太原車站」、雙鐵共構「松竹站」都不遠。（圖／業者提供）

回過頭來，早一步開發的台中10期重劃區，區內生活機能已發展成型，地利位置被6大商圈包圍，有國道4號、74號「太原閘道」、台鐵紅線「太原車站」、雙鐵共構「松竹站」車程都可達，由近至遠包含東山商圈、機捷好市多商圈、軍功商圈、樹孝商圈、崇德商圈、一中中友商圈，交通和醫療雙加持，與之相望的還有即將配地的單元13重劃區，也讓10期重劃區增值力度可期。

▲10期重劃區還有另一個重要賣點，即是豐富的中小學教育資源。（圖／業者提供）



而10期重劃區還有另一個重要賣點，即是豐富的中小學教育資源，台中共計11所市立完全中學，其中北屯第一座完全中學就座落10期「東山高中」，該校自2014年教育部發布12年國教政策後，周邊房市即一路升溫。

據了解，富宇建設機構將於下半年在太原路三段上，推出該路段上唯一新預售案，基地超過750坪、規劃樓高24樓獨棟的宜居建築，也將推出市場最主流的2~3房產品，以琚於太原路上的地標建築，攻進自住客、首購族、首換族市場。

▲據了解，富宇建設機構將於下半年在太原路三段上，推出該路段上唯一新預售案。（圖／業者提供）

台中專家則認為，尤其台中市北屯區近年因公共建設利多齊發，吸引許多外移人口，人口組成年輕且有活力，但買房除了地段外，建商品牌與施工細節還有建材配備都與未來「保值性」呈正相關。

在社區營造部分，富宇建設機構長期經營和推動深得住戶好感，2024年甚至推出「富宇好家計畫」，邀請全台138個富宇社區共同推廣關懷、互助、支持、分享的鄰里團結互助精神，社區有機會獲得補助金額約2～10萬元，也落實了「從富宇，到賦予」的品牌精神。