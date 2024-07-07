「開冷氣關窗戶」一堆人做錯了！　環保局曝正確開法

▲環保局建議吹冷氣需適時進行通風換氣，以維護良好室內空氣品質。（圖／記者蔡惠如攝）

記者邱晟軒／綜合報導

一名女大生在上課時發現教室內冷氣開著但窗戶卻沒關，她認為這種做法不環保，於是向老師反映。老師則以關窗會使室內空氣不流通為由拒絕關窗，女大生不滿，將此事PO上網，引發正反兩極討論。事實上，嘉義市政府環保局曾表示，開冷氣最好將窗戶打開約「至少15公分」的寬度，以便空氣流通，避免二氧化碳、髒空氣的持續累積。

一名女大生在社群論壇《Dcard》上發文，指出教室內冷氣開著卻沒關窗，認為這樣非常不環保。她向老師反映後，老師回應關窗會讓室內空氣變得悶。女大生表示不理解，直呼老師沒有環保意識。

此貼文引起網友廣泛討論，許多人認為女大生的觀點有誤，並指出其實開冷氣時應適當開窗。有網友解釋，冷氣的運作原理是讓室內空氣循環，並非換氣，為了讓空氣流通，可以開窗約引入一些新鮮空氣。

▲環保局建議，使用冷氣過程中應適時開窗通風。（圖／嘉義市政府環保局提供）

嘉義市政府環保局曾發文提醒，民眾常誤認為冷氣具有通風換氣的功能，但實際上冷氣（分離式、窗型或箱型）只有進行室內空氣冷熱交換的內循環，沒有外換氣及排氣，管線內流動的不是空氣而是冷媒。因此，除非有開窗或開門讓新鮮外氣與室內空氣進行交換通風之動作，否則室內二氧化碳及髒空氣將持續累積。

依據行政院環境保護署訂定之室內空氣品質標準，二氧化碳8小時平均濃度值須小於1,000ppm，而環境中二氧化碳的背景濃度約在400ppm左右，過高的二氧化碳濃度將導致頭痛、嗜睡、反應力變差、倦怠等症狀發生，當您有時在冷氣房內感覺昏昏欲睡，可能就是因為室內空氣未適當通風換氣，導致二氧化碳濃度蓄積過高所致。

環保局建議，使用冷氣過程中應適時開窗通風，開啟每扇窗戶至少15公分，並以對角、對向窗戶開啟方式為最佳通風方式讓室內空氣與外面的新鮮空氣流通；若室內僅有單面或單側窗戶，也建議可搭配循環扇使用來加強室內外空氣流動。