更新時機點到位　「忠明軸線」150億大案醞釀進場

▲台中市近年各大重劃區在追逐房地價後，不少開發商以市中心為發展重心，忠明軸線成為危老、都更重磅區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市忠明軸線包含科博特區、國美特區，被譽為隱形仕紳最喜愛的一區，近期大案頻傳，光是以台灣大道為中心左右兩側，就醞釀超過150億元大案。信義房屋專家表示，對建商而言，若同樣開發成本，以市中心為發展重心反而是絕佳時機點。

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《591新建案》資深編輯洪子恩指出：「台中市五期以下的重劃區，差不多1985年以前的重劃區，都已經到了更新的時間點，大約是在文心路以內的範圍，幾條主幹道包含台灣大道、忠明路沿線、文心路等，都有望成為建商都更的熱區。」

▲台中市忠明軸線大案一覽表。



觀察忠明沿線近1年推出的個案包含總銷45億元的「長安大序」、總銷70億元的「亞昕丰山」以及近期剛動土總銷28億元的「富旺千蘊」，未來還有麗晨建設「忠明路案」，光是4案推案量已經來到150億元以上。

基地位於向上路、忠明南路口三面臨路基地推出預售案「富旺千蘊」，富旺國際副總經理林祐任表示：「全案歷經4年整合基地達509坪，預計將興建成22層超高大樓，供給2~3房產品，全案總銷28億元。」

▲富旺國際副總經理林祐任表示新案以綠色積體電路為外觀發想。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋忠明公益店副店長曾志凱分析：「對建商而言，若同樣開發成本，以市中心為發展重心反而是絕佳時機點。以忠明軸線來說，橫跨北區、西區、南屯區、西屯區，都是較熱鬧且居住人口多的區域。也讓區域內包含汽車旅館、幼兒園、老飯店等大型且可改建的房地，成為熱門選項。」

▲忠明軸線來說橫跨北區、西區、南屯區、西屯區，都是較熱鬧且居住人口多的區域，成推案熱區。（圖／記者陳筱惠攝）

洪子恩補充：「這些區域已經發展超過30年、40年，危老、都更政策出來，大建商才有意願做出指標性的個案。目前區域開價反而是在合理的價格，6字頭成交價，小坪數7字頭。」

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