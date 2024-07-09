怕電費爆！冷氣每天只吹6小時　網曝「1行為最耗電」：不如開整天

▲原PO擔心電費爆炸，用電小心翼翼。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

夏日炎炎，家家戶戶難免開冷氣，電費帳單也讓人心驚，有網友指出，在外面租房，室內坪數約8坪，冷氣習慣開傍晚6時到晚上12時，共6小時，好奇如果改成整天開著，會比較耗電嗎？還是開開關關比較耗電？貼文一出，內行人給出解答，最耗電的瞬間就是啟動冷氣的時候，如果是1、2小時回來又開，才是最耗電。

有網友在Dcard發文，「冷氣整天開著真的比較省電嗎？」習慣傍晚6點開冷氣，然後在晚上12點關機，想知道這樣的使用習慣，是否比整天開著冷氣機更能節省電力？「還是其實這樣每天開關反而更耗電？」

貼文曝光，網友表示，如果一天只開6小時的話，一定比整天開還要省電，「開關比較耗電是那種出去1、2小時就關掉回來再開，開6小時應該比開整天省」、「間隔時間長的話，不會比開整天耗電，是要那種關1、2個小時又打開的，不如就一直吹就好，因為剛開的時候最耗電」。

網友指出，冷氣啟動的瞬間是最耗電的，「冷氣啟動時的瞬間用電會很大，如果常常開開關關反而耗電」、「如果你冷氣是開超過16小時的話，建議就開著了，不要開開關關的，很耗電」、「如果今天只是出門吃飯，1、2個小時後就要回家，那關掉再開就是更耗電」。

也有網友分享自家的電費，「我4月給寵物房換變頻冷氣開整天都沒關，只有中途出國寵物送去寄宿有關4、5天的冷氣平時幾乎沒關過，這期電費比上期多100多塊而已」、「我是窗型變頻，大概開半天，晚上8點到早上8點，一個晚上大概就耗2、3度而已」、「我家冷氣從今年的4月24小時開到現在，僅有幾次因為要拆洗濾網關掉，以及出國幾天關掉外，基本上沒關過，出門吃飯也是開著沒關，這樣兩個月的電費才1400元，我開24度」。