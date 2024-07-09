ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

中山南西商圈爆「大規模被檢舉」恐關店　店家收公文嘆：措手不及

▲▼ 。（圖／粉專授權引用） 

▲店家突然收到公文。（圖／粉專「Tutukaki 司康小売所」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

台北中山站附近的南西商圈近日傳出店家被檢舉的消息，且若沒有在兩個月內改善就得關門歇業。對此，南西商圈店家決定自救，邀請居民、消費者等人加入連署，支持商圈繼續多元發展。當地店家也陸續發文，期待能有多一點的時間，找到南西商圈續存的方案。

南西商圈的店家開了粉專「南西商圈不分手宣言」，透露從4月至7月間，商圈有100多間店家分批收到都發局來函，「指出營業樣態不符合台北市土地使用分區管制自治條例第五條對住四建物使用之相關規定，並勒令文到兩個月內須改善違規情事。」至於違規情事有二，第一是設置地點鄰接的街道不足8米；第二是空間使用應在一樓或地下一樓。

「南西商圈不分手宣言」認為，台灣的發展有其脈絡，形成高度的住商混合，縱使店家有商登納稅，也不免有不符現有土地分區使用法規的事實，「市政府無力稽查歷史形成的住商混合狀況，速度上也無法追上商圈快速發展，乃至於法規執行缺乏彈性」，給了有心人士大規模檢舉的機會。

相關報導：中山南西商圈百家店「被同1人檢舉」　他爆料可能身分：已看準商機

南西商圈的店家之一「悄悄好食」透過臉書粉專發文指出，「這次中山南西商圈，商家大規模被檢舉」，他們收到公文的瞬間，頓時感到孤獨且無力。店家指出，南西商圈之所以獨特，是因為大家都帶著理想而來，並用百分之百的時間呵護，「幸運地，這份多元被大家青睞，發展得這麼好」。

▲▼ 。（圖／粉專授權引用）

▲店家只求有多點時間，找到南西商圈續存的方案。（圖／粉專「悄悄好食」授權引用）

收到都發局的公文後，「悄悄好食」強調，雖然法規不容忽視輕蔑，但他們只求能有多一點的時間，找到南西商圈續存的方案，「讓這份被喜愛的多元有紀律的在時間長河裡發展。」

南西商圈另一家店「Tutukaki 司康小売所」也發文指出，他們4年前從歐洲回台，在中山南西商圈走著走著，看到了「這間房子」，覺得不論是交通位置或是空間環境都符合他們的需求，所以「TUTUKAKI就從這間房子開始了」。

「Tutukaki 司康小売所」表示，這4年，他們熬過疫情、經歷高低潮，他們喜歡成為朋友的客人、喜歡鄰居的招呼聲、喜歡同業的打氣，也喜歡中山南西的一切，他們想在這間房子裡繼續揉著司康。然而，他們卻在6月初收到都發局的公文，要求他們另覓合適地點開業，「一切來得措手不及」。

「Tutukaki 司康小売所」直言，他們詢問其他老闆後，「才發現來源皆為同一非居民針對南西商圈巷弄多間店家進行檢舉」，面對這樣的狀況，讓大家感到憂心，但同時也讓商圈的品牌人聚在一起。大家都想繼續留在心中山，「街區需要串連，都市發展需要多元，若是巷弄文化消失了，南西商圈會是什麼樣子呢？」

另根據《自由時報》報導，台北市議員陳怡君表示，中山南西商圈曾被市府宣傳、輔導，但市長蔣萬安上任後大喊「大都更時代」，讓投資客以檢舉方式逼退店家。她呼籲，蔣市府應了解情況，保障商圈權益。

相關報導：中山商圈要沒了？北市4月收大量檢舉　都發局：符合條件可緩裁罰

本文經粉專「悄悄好食」「Tutukaki 司康小売所」授權引用

關鍵字：南西商圈中山都更赤峰街心中山

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

七都自備款一表看懂　晚3年買房新竹人最慘、台中少1台車

房價有感成長，購屋族自備款壓力也大增，據統計尤其是新竹縣市，從購屋總價鑑估值來看，晚3年買房，需分別多準備215.3萬元、167.7萬元的自備款，位居七大都會區之首，台中也不遑多讓，晚3年買房要多準備85.2萬元。

35分鐘前

單價只差7000元破百萬！　七期豪宅最貴3成交戶都在同社區

台中七期重劃區陸續出現開發商高價獵地，地價站穩300萬元俱樂部，過去被業界認為房價委屈低估的七期，再次重返市場焦點，甫進場就創下天價的新預售案「寶輝101 Theater South」再揭露99.3萬元的成交單價，信義房屋專家認為，9字頭其實位列七期行情。

2小時前

台中BMW保養廠千坪地　新美齊38.8億吃下

台中土地交易轉熱，上週才傳出興富發集團以單價350萬元拿下朝富路「國光客運」土地，緊接著中悅建設再以361萬元拿下台灣大道整併土地，重大資訊觀測站又揭露，北部建商新美齊大手一揮以單價338萬元拿下文心路一段，現為BMW保養廠的千坪地。

2小時前

歐弟1.18億賣天母豪宅　「帳面增值912萬」遭曝：應該沒賺

藝人歐弟歐漢聲以1.18億元出售天母豪宅，持有5年多，帳面獲利912萬元，但知情人士透露，歐弟花重金裝潢，估本次轉手沒賺到什麼錢。該社區建築外觀特殊，頗具質感，藝人柯佳嬿、坤達夫妻也是住戶。

3小時前

中山南西商圈爆「大規模被檢舉」恐關店　店家收公文嘆：措手不及

台北中山站附近的南西商圈近日傳出店家被檢舉的消息，且若沒有在兩個月內改善就得關門歇業。對此，南西商圈店家決定自救，邀請居民、消費者等人加入連署，支持商圈繼續多元發展。當地店家也陸續發文，期待能有多一點的時間，找到南西商圈續存的方案。

3小時前

中山南西商圈百家店「被同1人檢舉」　他爆料可能身分：已看準商機

台北中山站附近的「南西商圈」很受歡迎，每逢假日總擠滿人。不過，近日卻傳出南西商圈店家被檢舉的消息，且若未在兩個月內改善就得關門歇業。對此，南西商圈店家決定自救，邀請居民、消費者等人加入連署，支持商圈繼續多元發展。

3小時前

「金牛座」首創冷泉溫泉度假宅　總價355萬起輕鬆收藏海景雙泉

總價355萬起，輕鬆收藏海景雙泉宅，把住飯店的錢省下轉繳房貸，回家也有出國Fu！一年四季都能享受六星級休閒設施與飯店式管理，趁著宜蘭房價還處在親民階段，置產兼度假更具增值遠景。

3小時前

鳳山路易莎開不到2年就熄燈　星巴克秒接手

國際連鎖咖啡品牌星巴克近年持續拓點，近期又將進駐鳳山，將在新富路開新店，該店之前經營者為路易莎咖啡，熄燈後由星巴克秒進駐，信義房屋專家指出，大咖租客收租穩定，十分受屋主歡迎。

3小時前

【廣編】輝達進駐亞灣、台積電第三座廠　助漲前金愛河房市

日前輝達執行長黃仁勳來台引發AI旋風，不僅帶動「含輝量」股價上揚，與全球最大的AI伺服器製造商「鴻海科技集團」，將在高雄軟體科技園區內建置先進的算力中心，也複製了台積電效應，為高雄房市注入一劑強心針；消息一出，讓不少置產投資客群提前卡位佈局，尤其是鄰近亞洲新灣區的愛河生活圈－前金區，以高雄都會中心商業區為定位，提供完整的捷運交通通勤網絡、生活商業機能，將成為房市交易熱點！

3小時前

豐邑高雄首案「豐邑TOP+」說明會爆滿　愛河千坪造鎮強勢登場

高雄近期受到產業利多加持，房市話題火熱，尤其以市中心愛河周邊因具備重大建設、商圈機能與理想生活環境，最受市場關注，也成為北中南建商推案主力戰區，且當高雄外圍區域楠梓、橋頭已上漲至4字頭，重視居住機能的自住客、置產族與科技高階主管更將眼光聚焦市中心無可取代的愛河流域。

5小時前

鐵粉嘶吼：蔡依林妳給我過來！　 呸姐唱一半嘴角失守「笑場了」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

頭城3600坪神秘「阿拉伯宮」..

中山南西商圈爆「大規模被檢舉」..

回饋已購客換屋　業者證實：「看..

租屋電費「每度6.63到8.4..

歐弟1.18億賣天母豪宅　「帳..

地表最美房仲！　竟是上市櫃公司..

中山南西商圈百家店「被同1人檢..

台中豪宅群南移現象浮現　單元重..

裝潢租屋處　她1原因「霸氣掏1..

租客不抽菸「室內機卡油垢」　他..

ETtoday房產雲

最新新聞more

七都自備款一表看懂　晚3年買房..

單價只差7000元破百萬！　七..

台中BMW保養廠千坪地　新美齊..

歐弟1.18億賣天母豪宅　「帳..

中山南西商圈爆「大規模被檢舉」..

中山南西商圈百家店「被同1人檢..

總價355萬起！收藏海景雙泉度..

鳳山路易莎開不到2年就熄燈　星..

輝達進駐亞灣、台積電第三座廠　..

豐邑TOP+愛河千坪造鎮強勢登..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366