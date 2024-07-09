中山南西商圈爆「大規模被檢舉」恐關店　店家收公文嘆：措手不及

▲店家突然收到公文。（圖／粉專「Tutukaki 司康小売所」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

台北中山站附近的南西商圈近日傳出店家被檢舉的消息，且若沒有在兩個月內改善就得關門歇業。對此，南西商圈店家決定自救，邀請居民、消費者等人加入連署，支持商圈繼續多元發展。當地店家也陸續發文，期待能有多一點的時間，找到南西商圈續存的方案。

南西商圈的店家開了粉專「南西商圈不分手宣言」，透露從4月至7月間，商圈有100多間店家分批收到都發局來函，「指出營業樣態不符合台北市土地使用分區管制自治條例第五條對住四建物使用之相關規定，並勒令文到兩個月內須改善違規情事。」至於違規情事有二，第一是設置地點鄰接的街道不足8米；第二是空間使用應在一樓或地下一樓。

「南西商圈不分手宣言」認為，台灣的發展有其脈絡，形成高度的住商混合，縱使店家有商登納稅，也不免有不符現有土地分區使用法規的事實，「市政府無力稽查歷史形成的住商混合狀況，速度上也無法追上商圈快速發展，乃至於法規執行缺乏彈性」，給了有心人士大規模檢舉的機會。

相關報導：中山南西商圈百家店「被同1人檢舉」 他爆料可能身分：已看準商機

南西商圈的店家之一「悄悄好食」透過臉書粉專發文指出，「這次中山南西商圈，商家大規模被檢舉」，他們收到公文的瞬間，頓時感到孤獨且無力。店家指出，南西商圈之所以獨特，是因為大家都帶著理想而來，並用百分之百的時間呵護，「幸運地，這份多元被大家青睞，發展得這麼好」。

▲店家只求有多點時間，找到南西商圈續存的方案。（圖／粉專「悄悄好食」授權引用）

收到都發局的公文後，「悄悄好食」強調，雖然法規不容忽視輕蔑，但他們只求能有多一點的時間，找到南西商圈續存的方案，「讓這份被喜愛的多元有紀律的在時間長河裡發展。」

南西商圈另一家店「Tutukaki 司康小売所」也發文指出，他們4年前從歐洲回台，在中山南西商圈走著走著，看到了「這間房子」，覺得不論是交通位置或是空間環境都符合他們的需求，所以「TUTUKAKI就從這間房子開始了」。

「Tutukaki 司康小売所」表示，這4年，他們熬過疫情、經歷高低潮，他們喜歡成為朋友的客人、喜歡鄰居的招呼聲、喜歡同業的打氣，也喜歡中山南西的一切，他們想在這間房子裡繼續揉著司康。然而，他們卻在6月初收到都發局的公文，要求他們另覓合適地點開業，「一切來得措手不及」。

「Tutukaki 司康小売所」直言，他們詢問其他老闆後，「才發現來源皆為同一非居民針對南西商圈巷弄多間店家進行檢舉」，面對這樣的狀況，讓大家感到憂心，但同時也讓商圈的品牌人聚在一起。大家都想繼續留在心中山，「街區需要串連，都市發展需要多元，若是巷弄文化消失了，南西商圈會是什麼樣子呢？」

另根據《自由時報》報導，台北市議員陳怡君表示，中山南西商圈曾被市府宣傳、輔導，但市長蔣萬安上任後大喊「大都更時代」，讓投資客以檢舉方式逼退店家。她呼籲，蔣市府應了解情況，保障商圈權益。

相關報導：中山商圈要沒了？北市4月收大量檢舉 都發局：符合條件可緩裁罰

本文經粉專「悄悄好食」、「Tutukaki 司康小売所」授權引用